Οι γιορτές δεν είναι μακριά, ήδη οι δρόμοι έχουν γεμίσει με στολίδια και τολμηρές λάμψεις, ικανές να μας αλλάξουν τη διάθεση, έχεις όμως επιμεληθεί τη γκαρνταρόμπα σου καταλλήλως;

Μπορεί τα Χριστούγεννα να απέχουν σχεδόν έναν μήνα αλλά η περίοδος είναι γεμάτη με γιορτινά καλέσματα, για αυτό αξίζει να προσθέσεις ένα φόρεμα στη συλλογή σου, κομψό και ντελικάτο, το οποίο θα φορέσεις από τώρα, μέχρι και το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς.

Με μια έρευνα για το ιδανικό φόρεμα της εορταστικής περιόδου, εκείνο που θα μας βάλει σε festive mood και θα φορέσουμε με αμέτρητους τρόπους, ανακαλύψαμε ένα από τα καταστήματα Marks & Spencer.

Το φόρεμα από τα Marks & Spencer που θα σε βάλει από τώρα σε festive διάθεση

Πρόκειται για ένα φόρεμα μίνι, με έναν χαρακτηριστικό φιόγκο στο μπούστο το οποίο το κάνει να ξεχωρίζει ενώ οι διακοσμητικές λεπτομέρειες στις τιράντες του δίνουν την απαραίτητη festive πινελιά.

Marks & Spencer

Θα το βρεις σε δύο αποχρώσεις, λευκό και μαύρο, και σίγουρα προσθέτοντάς το στη συλλογή σου θα κάνεις τις φετινές γιορτές πιο sexy αλλά και πιο feminine.

Marks & Spencer



Όσον αφορά το styling, μπορείς να το φορέσεις με slingbacks ή κομψά φλατ, ακόμη και με ψηλές μπότες, με καλσόν ή και χωρίς, ή ακόμη και με καλσόν με δαντέλα ή λαμπερές λεπτομέρειες ενώ μπορείς να το σετάρεις εύκολα με μια μαύρη καμπαρντίνα ή και μια faux γούνα, ιδίως τις ημέρες με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.