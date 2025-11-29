Το φόρεμα από τα Marks & Spencer που θα σε βάλει από τώρα σε festive διάθεση
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
29 Νοεμβρίου 2025
Μπορεί τα Χριστούγεννα να απέχουν σχεδόν έναν μήνα αλλά η περίοδος είναι γεμάτη με γιορτινά καλέσματα, για αυτό αξίζει να προσθέσεις ένα φόρεμα στη συλλογή σου, κομψό και ντελικάτο, το οποίο θα φορέσεις από τώρα, μέχρι και το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς.
Με μια έρευνα για το ιδανικό φόρεμα της εορταστικής περιόδου, εκείνο που θα μας βάλει σε festive mood και θα φορέσουμε με αμέτρητους τρόπους, ανακαλύψαμε ένα από τα καταστήματα Marks & Spencer.
Το φόρεμα από τα Marks & Spencer που θα σε βάλει από τώρα σε festive διάθεση
Πρόκειται για ένα φόρεμα μίνι, με έναν χαρακτηριστικό φιόγκο στο μπούστο το οποίο το κάνει να ξεχωρίζει ενώ οι διακοσμητικές λεπτομέρειες στις τιράντες του δίνουν την απαραίτητη festive πινελιά.
Θα το βρεις σε δύο αποχρώσεις, λευκό και μαύρο, και σίγουρα προσθέτοντάς το στη συλλογή σου θα κάνεις τις φετινές γιορτές πιο sexy αλλά και πιο feminine.
Δες το εδώ
Όσον αφορά το styling, μπορείς να το φορέσεις με slingbacks ή κομψά φλατ, ακόμη και με ψηλές μπότες, με καλσόν ή και χωρίς, ή ακόμη και με καλσόν με δαντέλα ή λαμπερές λεπτομέρειες ενώ μπορείς να το σετάρεις εύκολα με μια μαύρη καμπαρντίνα ή και μια faux γούνα, ιδίως τις ημέρες με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.
Δες το εδώ
