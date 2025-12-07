Αν υπάρχει ένα στιλ τζιν που δίνει σε κάθε γυναίκα εφέ ψηλόλιγνης σιλουέτας αυτό είναι σίγουρα το straight high jean.

Τα τζιν με ίσια γραμμή και με ψηλή μέση αποτελούν κλασική επιλογή, είναι ευέλικτα σε ό,τι αφορά το styling, και συνδυάζονται με τα πάντα.

Ούτε με πολύ στενή εφαρμογή σαν τα skinny, ούτε όμως τόσο χαλαρή όσο τα barrel, κολακεύουν τους περισσότερους σωματότυπους, και μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε περίσταση αλλά και να φορεθούν από γυναίκες με διαφορετική αισθητική.

3 straight high τζιν από τα H&M που θα φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ με αμέτρητους συνδυασμούς

Σκέψου ένα straight high jean συνδυασμένο με sneakers και πουλόβερ, για μια casual εμφάνιση ή με ένα μαύρο blazer και μπότες για μια πιο επίσημη έξοδο. Όποιο κι αν είναι το στιλ σου, από την γκαρνταρόμπα σου δεν πρέπει να λείπει ένα καλοραμμένο straight high jean, για αυτό και εμείς ψάξαμε τρία διαφορετικά σχέδια για εσένα.

Με μία έρευνα ανακαλύψαμε τρία σχέδια από τα H&M σε ξεθωριασμένο μπλε, dark wash και λευκό, για να διαλέξεις.

Δες παρακάτω τα 3 straight high τζιν από τα H&M



H&M



Δες το εδώ

H&M



Δες το εδώ

H&M



Δες το εδώ