5 πλεκτά που θα ανανεώσεουν τη συλλογή σου και θα φορέσεις από το γραφείο μέχρι την έξοδο
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
12 Δεκεμβρίου 2025
Με τις θερμοκρασίες να πέφτουν και τη γκαρνταρόμπα μας να κάνει μια «στροφή» στις ζεστές υφές, τα πλεκτά κερδίζουν έδαφος στις συλλογές των πιο κομψών γυναικών της μόδας.
Από τα μονόχρωμα πλεκτά σε εκείνα με τα prints έως και τα πιο παιχνιδιάρικα με τα μοτίβα, οι επιλογές που μπορείς να βρεις στην αγορά είναι πολλές, για αυτό και εμείς κάναμε μια έρευνα για τα πιο στιλάτα πλεκτά, τα οποία θα φορέσεις από το γραφείο μέχρι και την έξοδο στην πόλη.
Ευέλικτα σε ό,τι αφορά το styling, τα πλεκτά ανεξάρτητα του στιλ τους, μπορούν να ταιριάξουν τέλεια με leather pants, φούστες και ψηλές μπότες, baggy jeans, ακόμη και festive φορέματα για αυτό και η προσθήκη τους στη συλλογή σου είναι μια απόφαση που δεν θα μετανιώσεις όσα χρόνια κι αν περάσουν.
Δες παρακάτω τα πλεκτά που θα φορέσεις από το γραφείο μέχρι την έξοδο
Πλεκτή μπλούζα ζιβάγκο με λεπτομέρεια κουμπιών/ Δες εδώ
Πουλόβερ με ρόμβους/ Δες εδώ
Έξωμο πουλόβερ/ Δες εδώ
Πουλόβερ μαρινιέρα/ Δες εδώ
Πουλόβερ μονόχρωμο με κεντημένο λογότυπο Regular Fit/ Δες εδώ
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τις τάσεις της μόδας, τα τέλεια outfits και τα πιο hot fashion news.