5 πλεκτά που θα ανανεώσεουν τη συλλογή σου και θα φορέσεις από το γραφείο μέχρι την έξοδο

Αν υπάρχει ένα cozy item, ιδανικό για την εποχή, ζεστό αλλά και πάντα στιλάτο, αυτό σίγουρα είναι το πλεκτό.

Με τις θερμοκρασίες να πέφτουν και τη γκαρνταρόμπα μας να κάνει μια «στροφή» στις ζεστές υφές, τα πλεκτά κερδίζουν έδαφος στις συλλογές των πιο κομψών γυναικών της μόδας.

Από τα μονόχρωμα πλεκτά σε εκείνα με τα prints έως και τα πιο παιχνιδιάρικα με τα μοτίβα, οι επιλογές που μπορείς να βρεις στην αγορά είναι πολλές, για αυτό και εμείς κάναμε μια έρευνα για τα πιο στιλάτα πλεκτά, τα οποία θα φορέσεις από το γραφείο μέχρι και την έξοδο στην πόλη.

Ευέλικτα σε ό,τι αφορά το styling, τα πλεκτά ανεξάρτητα του στιλ τους, μπορούν να ταιριάξουν τέλεια με leather pants, φούστες και ψηλές μπότες, baggy jeans, ακόμη και festive φορέματα για αυτό και η προσθήκη τους στη συλλογή σου είναι μια απόφαση που δεν θα μετανιώσεις όσα χρόνια κι αν περάσουν.

Δες παρακάτω τα πλεκτά που θα φορέσεις από το γραφείο μέχρι την έξοδο

Πλεκτή μπλούζα ζιβάγκο με λεπτομέρεια κουμπιών/ Δες εδώ

Stradivarius

Πουλόβερ με ρόμβους/ Δες εδώ

Zara

Έξωμο πουλόβερ/ Δες εδώ

H&M

Πουλόβερ μαρινιέρα/ Δες εδώ

Answear

Πουλόβερ μονόχρωμο με κεντημένο λογότυπο Regular Fit/ Δες εδώ





NOTOS



