H ολόσωμη φόρμα από τα Mangο που θα δώσει σε κάθε λαμπερή έξοδό σου τα chic vibes που χρειάζεσαι
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
16 Δεκεμβρίου 2025
Το μαύρο αποτελεί μία επιλογή διαχρονική και ιδανική για κάθε περίσταση, από τα σοβαρά επαγγελματικά ραντεβού, μέχρι και τις βραδινές εξόδους – ακόμη και τα ρεβεγιόν των Χριστουγέννων.
Αν βρίσκεσαι λοιπόν στην αναζήτηση ενός item που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη στις εμφανίσεις σου, ανακαλύψαμε μια κλασική μαύρη ολόσωμη φόρμα, την οποία μπορείς να φορέσεις με γόβες χρυσά κοσμήματα και faux fur πανωφόρι.
Με μια «βόλτα» στα καταστήματα Mango και τη συλλογή για party και εκδηλώσεις, ανακαλύψαμε μια ολόσωμη φόρμα σχεδιασμένη που θα αναβαθμίσει τα look σου σε κάθε λαμπερή περίσταση.
Δες την εδώ
Πρόκειται για μια ολόσωμη φόρμα με συνδυασμό δύο υφασμάτων, ίσια γραμμή και V λαιμός και μακρυά μανίκια. Διαθέτει δέσιμο με φιόγκο στο λαιμό, κρυφό κλείσιμο με κουμπί, κόπιτσα και φερμουάρ.
