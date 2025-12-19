Το πανωφόρι που θα αντικαταστήσει το βαρετό μπουφάν σου - 5 για να διαλέξεις

Δίνει μια σοφιστικέ διάθεση ακόμη και στα πιο basic σύνολα

Ένα μαύρο μπουφάν σίγουρα θεωρείται εύκολο και ευέλικτο σε ό,τι αφορά το styling όμως ο φετινός χειμώνας σηματοδοτεί μια ξεκάθαρη επιστροφή στις κλασικές γραμμές και την κομψότητα για αυτό και οι γυναίκες της μόδας το έχουν αντικαταστήσει με ένα άλλο πανωφόρι.

Μπορεί το athleisure style και τα puffers να κυριαρχούν, οι γυναίκες της μόδας όμως αναζητούν τη στιλιστική ισορροπία και τις προσεγμένες εμφανίσεις, με το wool coat να λειτουργεί ως το απόλυτο μεταβατικό item που προσθέτει χαρακτήρα και δίνει μια σοφιστικέ διάθεση ακόμη και στα πιο basic σύνολα.

Το πανωφόρι που θα αντικαταστήσει το βαρετό μπουφάν σου

Πώς θα το φορέσεις; Το μάλλινο παλτό δεν απαιτεί περίπλοκο styling. Σε αντίθεση με τα puffer και τα barn, τα οποία συχνά υπερκαλύπτουν ένα outfit, αναδεικνύει ό,τι βρίσκεται από κάτω.

Σκέψου το με leggings, πλεκτά, basic σύνολα ή tailored παντελόνια, συνδυασμοί στιλάτοι και ιδανικοί για κάθε περίσταση. Επιπλέον μπορείς με τα κατάλληλα αξεσουάρ, ένα φουλάρι, ένα brooch, γάντια ή faux fur καπέλο, να το αναδείξεις ακόμη καλύτερα.

Αν λοιπόν κάπου τώρα σκέφτεσαι να το προσθέσεις στα χειμερινά σου outfits, παρακάτω έχουμε μερικές επιλογές για εσένα.

Δες παρακάτω 5 παλτό για να προσθέσεις στη συλλογή σου

H&M

Ημίπαλτο μαύρο μελανζέ/ Δες το εδώ

Marks & Spencer

Μακρύ, φαρδύ παλτό από 100% μαλλί/ Δες το εδώ

MODIVO

Παλτό Maryley/ Δες το εδώ

Zara

Oversized παλτό/ Δες το εδώ

Mnago

Μάλλινο παλτό πιε ντε πουλ/ Δες το εδώ