Με τις θερμοκρασίες να πέφτουν την τελευταία εβδομάδα και να μας προετοιμάζουν για τον χειμώνα, μια σκέψη περνά από το μυαλό μας: μήπως ήρθε η εποχή να ανανεώσουμε τη χειμερινή μας γκαρνταρόμπα;

Το φθινόπωρο φτάνει σιγά – σιγά στο τέλος του και ο καιρός ευνοεί για πιο cozy σύνολα και κομμάτια «ζεστά», ικανά να δώσουν την απαραίτητη νότα θαλπωρής σε κάθε έξοδο. Ποιο καλύτερο item λοιπόν από ένα παλτό;

Εκτός από τα κλασικά, μαύρο και καφέ, ακόμη ένα στιλ παλτό έρχεται διαχρονικά στις τάσεις και αυτό δεν είναι άλλο από το παλτό ψαροκόκαλο, το οποίο χαρίζει μια στιλιστική ευελιξία αλλά και άφθονα κομψά vibes σε όποια γυναίκα το επιλέγει.

Με μία έρευνα στα καταστήματα Zara ανακαλύψαμε εκείνο το παλτό που θα προσθέσεις τώρα στη γκαρνταρόμπα σου και θα χαρείς να φοράς όλο τον χειμώνα.

Το σοφιστικέ παλτό από τα Zara που θα δώσει έξτρα πόντους στιλ σε κάθε σύνολο – Η λεπτομέρεια που το κάνει να ξεχωρίζει

Πρόκειται για ένα herringbone coat, με τη χαρακτηριστική ύφανση που θυμίζει ψαροκόκαλο, μια λεπτομέρεια που κάνει και το πιο basic outfit να δείχνει πιο σοφιστικέ και πιο κομψό χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Το παλτό με γιακά με πέτο και μακρύ μανίκι από τα Zara κοστίζει 59,95 ευρώ και διαθέτει μπροστινές τσέπες με ρέλι. Έχει κλείσιμο μπροστά με κουμπιά και μπορεί να συνδυαστεί με κάθε κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου. Η λευκή – μαύρη απόχρωσή του άλλωστε το καθιστά ιδανικό για κάθε περίσταση.

ZARA

Δες το εδώ

Σκέψου το συνδυασμένο με ένα γήινο πλεκτό φόρεμα και ψηλές μπότες, ασημί κοσμήματα και μαύρα αξεσουάρ ή με ένα total black outfit με φινετσάτα φλατ παπούτσια. Μπορείς με αυτό να απογειώσεις κάθε casual outfit σου στην πόλη αλλά και κάθε ντελικάτο σύνολο στο γραφείο.

