Valentine's day: Είτε είσαι single είτε σε σχέση, έχουμε βρει τα καλύτερα lingeries για την ημέρα των ερωτευμένων

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι η τέλεια αφορμή για να θυμηθούμε πόσο σημαντικό είναι να δείχνουμε το ενδιαφέρον μας σε όσους αγαπάμε.

Με μια τρυφερή κίνηση ή μέσα από μια ξεχωριστή κίνηση, η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου αποτελεί την ιδανική ημέρα για να χαρίσεις χαμόγελα στους αγαπημένους σου και να τους δείξεις πόσο τους νοιάζεσαιδεν, όμως, σε αυτό το σημείο εγώ θα σου πω πως η 14η Φλεβάρη δεν αφορά μονάχα τα ζευγάρια. Είτε είσαι σε σχέση είτε single, η μέρα αυτή είναι και δική σου – και εξηγούμε αμέσως.

Ο πιο όμορφος τρόπος να γιορτάσεις την ημέρα των ερωτευμένων είναι να αφιερώσεις χρόνο, φροντίδα και προσοχή σε εκείνους που αγαπάς, σε αυτή τη λίστα όμως πρέπει να βρίσκεται πάντα πρώτος και ο εαυτός σου. Γι’ αυτό, χάρισέ του μικρές στιγμές χαλάρωσης, φροντίδας και, γιατί όχι, και μερικά όμορφα δώρα.

Από lingeries, σετ, μέχρι και κομψά bodysuits (με δαντέλα ή ρομαντικές λεπτομέρειες) η αγορά προσφέρει επιλογές που συνδυάζουν άνεση και αυτοπεποίθηση, το μόνο που χρειάζεται είναι να διαλέξεις αυτά που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες και στη δική σου αισθητική.

Δες παρακάτω μερικές επιλογές, ιδανικές για την Valentine's day

Intimissimi

Σετ Εσωρούχων από Δαντέλα Elegance Embodied/ Δες εδώ

Intimissimi

Μπαλκονέ Σουτιέν The Love Club/ Δες εδώ

Calzedonia

Διαφανείς Ψηλές Κάλτσες με Καρδιές/ Δες εδώ



Ηunkemoller

Ζαρτιέρες Noeki/ Δες εδώ

H&M

Deep plunge lace body/ Δες εδώ

Tezenis

Σετ Σουτιέν Βra Τop/String Heart to Heart/ Δες εδώ

