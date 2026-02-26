Η καμπαρντίνα αποτελεί κομμάτι – κλειδί για τις μεταβατικές ημέρες του χρόνου, ιδίως την άνοιξη και τις ηλιόλουστες ημέρες του Μαρτίου.

Διαχρονική και ευέλικτη σε ό,τι αφορά το styling και τα στιλιστικά combos, η καμπαρντίνα αποτελεί κομμάτι «πασπαρτού», το οποίο μπορεί να φορεθεί επάνω από ένα casual σύνολο ή ένα chic outfit σε κάθε περίσταση.



Μια κομψή καμπαρντίνα θα σε συνοδεύσει από το πρωί στο γραφείο ως και την απογευματινή σου έξοδο και, ναι, ανακαλύψαμε εκείνη που θα δώσει σε κάθε σου εμφάνιση Παριζιάνικο αέρα.

Η καμπαρντίνα από τα Sézane που θα φορούσε κάθε κομψή Παριζιάνα – Ταιριάζει με όλα, είναι super chic

Πρόκειται για μια καρό καμπαρντίνα σε μπεζ και πράσινες αποχρώσεις απο τα Sézane, την πρώτη γαλλική μάρκα μόδας που γεννήθηκε στο διαδίκτυο και ιδρύθηκε το 2013 από την Morgane Sezalory, με oversized γραμμή και κλασικό κολάρο, η οποία διαθέτει κλείσιμο με κουμπιά στη μέση μπροστά.

Διαθέτει υδροαπωθητικό υλικό και αποτελεί την ιδανική επιλογή για τις μεταβατικές και κάπως πιο ουδέτερες θερμοκρασιακά του Μαρτίου.

Sézane

Πώς θα την φορέσεις; Αρχικά σκέψου πως ταιριάζει με κάθε ουδέτερο χρωματικά κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου. Από ένα total μπεζ σύνολο για το γραφείο, μέχρι ένα πιο casual outfit με blue jean και ένα λεπτό πουλόβερ και sneakers, η καρό καμπαρντίνα θα δώσει σε κάθε στιγμή της ημέρας σου φινετσάτα vibes και γεμάτα στιλ.