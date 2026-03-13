To υβρίδιο sneaker από τα H&M που μοιάζει να βγήκε από την πασαρέλα και θα γίνει το επόμενο next big thing της μόδας

Τα sneakers αποτελούν τα πιο ευέλικτα παπούτσια για κάθε σεζόν, ακόμη και για την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Aυτούς τους πιο ζεστούς μήνες όμως της εποχή βλέπουμε γυναίκες της μόδας να επενδύουν σε πιο κομψά στιλ, όπως είναι τα mules. Σκέψου τώρα λοιπόν, αφού διάβασες την παραπάνω πρόταση, ένα σχέδιο που συνδυάζει την άνεση των sneakers με τη φινέτσα των mules.

Από το 2022 κιόλας, η Miu Miu είχε κάνει μια «πρόταση» στην πασαρέλα για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι, σήμερα όμως φαίνεται πως εκείνη η πρόταση έχει πια ωριμάσει στιλιστικά πιο πολύ από ποτέ και πρόκειται αυτή την άνοιξη και αυτό το καλοκαίρι να γίνει το επόμενο big thing της μόδας.

Αναφέρομαι φυσικά στα υβρίδια sneaker - mule που συνδυάζουν άνεση και ευελιξία με στιλ, με τον πιο έξυπνο και πρακτικό τρόπο. Καταλαβαίνεις πως αυτή είναι μια προσθήκη στη συλλογή μας που δεν μπορεί λείπει, για αυτό και κάναμε μια έρευνα για το ιδανικό στιλ. Ανακαλύψαμε στα H&M ένα υβρίδιο sneaker, ένα σχέδιο που θα γίνει το επόμενο next big thing της σεζόν – και θα βλέπουμε παντού το καλοκαίρι.

To υβρίδιο sneaker από τα H&M που μοιάζουν να βγήκαν από την πασαρέλα

Πρόκειται για ένα sneaker με ανοιχτή φτέρνα, σαν mule, το οποίο έχει μαλακό δέρμα με ανάγλυφη, ελαφρώς χνουδωτή υφή. Διαθέτει γλώσσα με μαλακή ενίσχυση και κορδόνια μπροστά αλλά και επένδυση από διχτυωτό ύφασμα δερμάτινο πάτο.

Επιπλέον, αν κάτι το κάνει να ξεχωρίζει είναι το print του, το καφέ cow print. Ευέλικτο σε ιό,τι αφορά το στιλ, θα το ταιριάξεις τέλεια με τα ανοιξιάτικα κομμάτια της γκαρνταρόμπας σου και τα χρώματα της εποχής.

Σκέψου το συνδυασμένο με ένα χαλαρό blue jean και ένα λευκό t -shirt ή ακόμη και ένα φόρεμα. Θα το φορέσεις από το γραφείο, μέχρι και την έξοδο στην πόλη και φυσικά, θα είσαι ήδη μέσα στις τάσεις της εποχής.