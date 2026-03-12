Τα κόκκινα παπούτσια έρχονται ξανά στο επίκεντρο (όχι πως έφυγαν και ποτέ πραγματικά) και αποτελούν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές της άνοιξης.

Από τις πασαρέλες μέχρι το street style, το κόκκινο χρώμα κερδίζει ξανά τη θέση του στις συλλογές των fashion insiders και, αν μέχρι στιγμής είδαμε τα ουδέτερα και γήινα χρώματα να κυριαρχούν, τώρα ένα ζευγάρι κόκκινα παπούτσια έρχεται να αποδείξει πως, ακόμη και μια μικρή πινελιά χρώματος μπορεί να αλλάξει και το πιο basic outfit.

Τα κόκκινα παπούτσια πια δεν αποτελούν «τολμηρή» επιλογή αλλά ένα στοιχείο που μπορεί να συνδυαστεί με τα πάντα και να δώσει προσωπικότητα σε κάθε εμφάνιση.

Τα κόκκινα παπούτσια είναι (ξανά) in και είναι το μυστικό για κάθε στιλάτο outfit της άνοιξης – Πώς θα τα φορέσεις

Από το βαθύ μπορντό μέχρι το φωτεινό κόκκινο και το κερασί, η παλέτα των αποχρώσεων του κόκκινου προσφέρει πολλές επιλογές που μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά στιλ και αισθητικές – και οι γυναίκες της μόδας το γνωρίζουν καλά.

Αν θέλεις λοιπόν να τα προσθέσεις στα ανοιξιάτικα looks σου, ξέρουμε πως. Είτε αγαπάς τα casual είτε τα πιο girly looks, μπορείς σε κάθε περίπτωση να δώσεις χαρακτήρα και σύγχρονη αισθητική σε κάθε σου εμφάνιση.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks



