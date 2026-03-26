H boho αισθητική κάθε σεζόν επιστρέφει πιο ανανεωμένη από ποτέ, υπάρχουν όμως κάποια διαχρονικά items που άπαξ και τα προσθέσεις στη συλλογή σου, κάθε φορά θα μοιάζουν με κομμάτια νέας συλλογής.

Η boho αισθητική έχει μια ανεμελιά και έναν χαρακτήρα που εύκολα γοητεύει τις γυναίκες της μόδας, αυτή τη φορά όμως, όπως συμβαίνει και με κάθε τάση που επανέρχεται, τα boho vibes έρχονται άκρως ανανεωμένα και μοντέρνα, με τα items που πρωταγωνιστούν στις τάσεις του σήμερα να «παντρεύουν» τον δυναμισμό και τον ρομαντισμό, κάποια στοιχεία όμως μένουν ίδια και απαράλλαχτα, όπως είναι τα κρόσσια.

Τα κρόσσια έχουν κερδίσει μια θέση σε κάθε σύγχρονη γκαρνταρόμπα και αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του boho στιλ, αν θέλεις λοιπόν να υιοθετήσεις ένα πιο boho στιλ αυτή την άνοιξη σου έχουμε το ιδανικό πανωφόρι.

Το δερμάτινο jacket από τα Stradivarius που θα δώσει boho αέρα στα looks σου

Με μία αναζήτηση στα καταστήματα ανακαλύψαμε ένα τζάκετ στα Stradivarius που θα κάνει κάθε εμφάνιση να ξεχωρίσει.

Πρόκειται για ένα τζάκετ από δέρμα και φόδρα από πολυεστέρα με γιακά με πέτο και μακρύ μανίκι. Επιπλέον διαθέτει λεπτομέρεια με κρόσσια μπροστά και στα μανίκια, λεπτομέρεια που δίνει έναν boho χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση.

Μπορείς να το φορέσεις με ένα τζιν, ankle boots, ακόμη και λευκά sneakers ή για ένα total boho look να το συνδυάσεις με ένα αέρινο φόρεμα με βολάν και ρομαντικές λεπτομέρειες.