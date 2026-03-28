Μπορεί μια ποδοσφαιρική μπλούζα να φορεθεί με στιλ; Ναι και θέλουμε να αντιγράψουμε αυτά τα 10 looks

Οι ποδοσφαιρικές φανέλες έχουν μπει για τα καλά στις γκαρνταρόμπες των fashion insiders και, ναι, μπορούν να φορεθούν με στιλ σε κάθε περίσταση.

Με αφορμή το drop της adidas, στο οποίο μπορείς να βρεις φανέλες του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA, αυθεντικές στολές εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου, αναρωτηθήκαμε πώς και που μπορούμε να φορέσουμε τη δική μας αγαπημένη ποδοσφαιρική μπλούζα, καταλαβαίνεις λοιπόν πως ήρθε η ώρα να σου θυμίσουμε τη blokette core αισθητική και να σου προτίνουμε μερικούς στιλιστικούς συνδυασμούς για να πειραματιστείς.

H λέξη blokette προκύπτει από δύο άλλες τάσεις, το bloke core και το coquette. Το bloke core προέρχεται από την τάση που επινοήθηκε για τις Βρετανίδες που φορούν τις ποδοσφαιρικές μπλούζες, τα κλασικά αθλητικά παπούτσια και τα ριγέ παντελόνια προθέρμανσης των αθλητικών ανδρών ενώ η Coquette τάση χαρακτηρίζεται από απαλές, ρομαντικές και παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες, συχνά με φιόγκους, παστέλ χρώματα και δαντέλες.

Η τάση των γυναικών της μόδας να φορούν τις ποδοσφαιρικές φανέλες σε καθημερινή βάση ξεκίνησε τουλάχιστον τρία χρόνια πριν, όταν στο Tik-Tok τα It Girls ξεκίνησαν μέσα από τα βίντεο τους να κάνουν styling στις μπλούζες αυτές, βέβαια, αξίζει να σου θυμίσουμε πως η Μπέλα Χαντίντ ήταν μια από τις διάσημες που πυροδότησε αυτή την αγάπη έπειτα από τς εμφανίσεις της με μίνι φούστες, Mary Janes αθλητικές μπλούζες.

Γιατί να υιοθετήσεις το στιλ;

H αισθητική αυτή μπορεί να δημιουργήσει αμέτρητα looks, στιλάτα και κυρίως άνετα. Το ακόμη καλύτερο είναι ότι, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε ό,τι αφορά το styling.

Μπορείς να φορέσεις την αθλητική φανέλα ποδοσφαίρου με loafers, Mary Janes αλλά και sneakers (ενδείκνυται άλλωστε) ακόμη κι slingbangs ενώ μπορείς να τις σετάρεις τόσο με φούστα, μίνι, μίντι και μάξι, όσο και παντελόνι και τζιν.

Με track pants Με τζιν και slingbacks Με μίνι φούστα και loafers Με denim βερμούδα Με μαύρο παντελόνι Με τιζν και sneakers Με midi φούστα και statement φλατ Με δαντελένια φούστα Με μίνι φούστα και χρωματιστά sneakers