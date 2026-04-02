Κατασκευασμένα στο εργοστάσιο Sanin στο Τοτόρι της Ιαπωνίας, η συνεργασία αποτελεί έναν μοναδικό συνδυασμό ιαπωνικής ακρίβειας και του ξεχωριστού οράματος της Versace.

Ο οίκος Versace ενώνει τις δυνάμεις του με την Onitsuka Tiger, παρουσιάζοντας μια συλλογή γεμάτη νέα σχέδια και, μια καμπάνια που δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο προϊόν, αλλά λειτουργεί ως οπτική αφήγηση για το σώμα σε δράση και τη δυναμική ενέργεια που το διαπερνά.

Στον πυρήνα της νέας συλλογής βρίσκεται το μοντέλο Tai-Chi Sakura, μια επανερμηνεία των κλασικών tai-chi trainers της Onitsuka Tiger με το σχέδιο να συνδυάζει την ιαπωνική ακρίβεια κατασκευής με την έντονη ταυτότητα του Versace, δημιουργώντας ένα σχέδιο που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική και τη σύγχρονη μόδα.

Onitsuka Tiger x Versace: Τα εμβληματικά sneakers επαναπροσδιορίζονται και μόλις μπήκαν στη wish list μας

Αισθητικά, τα sneakers, των οποίων η τιμή ξεκινά από 590 ευρώ, ξεχωρίζουν για τη slim γραμμή τους και τις λεπτομέρειες που «παντρεύουν» τα δύο brands, τα χαρακτηριστικά stripes της Onitsuka Tiger συναντούν στοιχεία όπως το Medusa stud της Versace, ενώ η σόλα αντλεί έμπνευση από αρχειακά σχέδια.

Οι υφές κυμαίνονται από μεταλλικά δέρματα μέχρι suede και nappa, με κάθε ζευγάρι να περνά από ειδική επεξεργασία που του χαρίζει μια ελαφρώς φθαρμένη και ρετρό αίσθηση ενώ δεν λείπουν από τη συλλογή και τα loafers με τα χαρακτηριστικά stripes της Onitsuka Tiger και το Medusa stud.





Φωτογραφημένη από τον Φρανκ Λέμπον, η καμπάνια αποτυπώνει μια σχεδόν «ωμή» ενέργεια, αναδεικνύοντας τη φυσική δύναμη και την ένταση της κίνησης. Μέσα από τον φακό του, η σύμπραξη αυτή μετατρέπεται σε μια σπουδή πάνω στη φόρμα και τη ροή, όπου το σώμα γίνεται το βασικό μέσο έκφρασης. Η αισθητική παραμένει λιτή αλλά φορτισμένη, εστιάζοντας στη σχέση ανάμεσα στο ένδυμα και την κίνηση.





Η πρώτη παρουσίαση της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο, στο πλαίσιο της Spring/Summer συλλογής του οίκου, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα fashion crossovers της χρονιάς και συνολικά, η συνεργασία Onitsuka Tiger x Versace δεν είναι απλώς μια ακόμα συνεργασία sneakers είναι μια μελέτη πάνω στη φόρμα, την ταυτότητα και τη συνύπαρξη διαφορετικών δημιουργικών κόσμων.

Δες τα σχέδια που ξεχωρίσαμε παρακάτω

Σουέτ TAI-CHI Sakura/ Δες εδώ

TAI-CHI Sakura Nappa/ Δες εδώ



Instagram/@Onitsuka Tiger x Versace

TAI-CHI Sakura Metallic Sneakers/ Δες το εδώ

Instagram/@Onitsuka Tiger x Versace

TAI-CHI Sakura Nappa Sneakers/ Δες εδώ



Sakura Leather Loafers/ Δες εδώ