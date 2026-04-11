Last minute shopping: H ολόσωμη φόρμα που θα φορέσεις στην Ανάσταση και θα κρατήσεις και το καλοκαίρι

Αν δεν έχεις προλάβει να βρεις το ιδανικό κομμάτι για το βράδυ της Ανάστασης, δεν πειράζει, σου έχουμε το ιδανικό item για τις αγορές της τελευταίας στιγμής, το οποίο θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη.

Εκτός από τα φορέματα, τα παντελόνια ή τις φούστες, μπορείς να επιλέξεις μια ολόσωμη φόρμα που διατηρεί την κομψότητα αλλά και την ευελιξία, με τον πιο φινετσάτο τρόπο.

Με μια έρευνα ανακαλύψαμε το πιο κομψό κομμάτι, το οποίο θα αποκτήσεις τώρα και θα φορέσεις και σε άλλες περιστάσεις, όπως ένα επίσημο δείπνο ή μια chic έξοδο το καλοκαίρι.

H ολόσωμη φόρμα που θα φορέσεις στην Ανάσταση και θα κρατήσεις και το καλοκαίρι

Πρόκειται για μια ολόσωμη φόρμα σε κρεμ απόχρωση από τα Zara, με ριχτή λαιμόκοψη με κουμπιά και αμάνικι. Διαθέτει λεπτομέρεια φαρδιά ζώνη, μπροστινές τσέπες και φαρδύ μπατζάκι, είναι άνετη και ιδιαίτερα κομψή για την περίσταση.

Μπορείς να τη φορέσεις με ένα ζευγάρι χρυσά slingback ή φλατ τύπου Mary Janes για περισσότερη άνεση ενώ σε ό,τι αφορά τα αξεσουάρ, είτε αγαπάς το μινιμαλ στιλ είτε τις μαξιμαλιστικές προσθήκες, επέλεξε χρυσά κοσμήματα τα οποία θα ταιριάξουν με τις λεπτομέρειες της φόρμας.

Τέλος, μπορείς να το συνδυάσεις με ένα blazer σε απαλή απόχρωση ή ένα καφέ παλτό σε περίπτωση που το βράδυ της ανάστασης έχει κρύο.