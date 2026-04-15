Η Τζίτζι Χαντίντ αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως γνωρίζει καλά τα μυστικά του effortless στιλ, υιοθετώντας ένα κομμάτι - κλειδί που φαίνεται να κυριαρχεί τη φετινή άνοιξη.

Συγκεκριμένα, για έξοδό της στη Νέα Υόρκη, η Τζίτζι Χαντίντ επέλεξε ένα casual αλλά ιδιαίτερα κομψό σύνολο που ισορροπεί ανάμεσα στην άνεση και τη μόδα. Στο επίκεντρο του look της βρέθηκε ένα ριγέ rugby shirt σε αποχρώσεις του κόκκινου, μπλε και λευκού — ένα item που επιστρέφει δυναμικά στο street style.

Ο λόγος για το rugby shirt, το οποίο συνδυάζει τη χαλαρότητα ενός φούτερ με τη δομή ενός polo τοπ και αποτελεί μία εύκολη στιλιστική λύση για την εποχή.

Στην εμφάνισή της, το συνδύασε με τζιν σε ίσια γραμμή και ένα δερμάτινο bomber jacket σε σοκολατί απόχρωση, ολοκληρώνοντας το outfit με loafers και μία κομψή suede τσάντα. Το layering με λεπτομέρειες στα μανίκια έκανε το σύνολο ιδανικό για τις εναλλαγές της θερμοκρασίας μέσα στη μέρα.

To preppy style στα καλύτερά του: H Τζίτζι Χαντίντ φόρεσε το κομμάτι που θα απογειώσει κάθε ανοιξιάτικο look

Δεν είναι η μόνη που επενδύει στο συγκεκριμένο trend. Fashion icons όπως η Χέιλι Μπίμπερ και η Ριάνα έχουν ήδη εντάξει το rugby shirt στις εμφανίσεις τους, στα πλαίδια του preppy style, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή του preppy ύφους με μια πιο σύγχρονη προσέγγιση.

Παράλληλα, μεγάλοι οίκοι μόδας μεταξύ άλλων οι Lacoste και Rabanne παρουσίασαν τις δικές τους εκδοχές στις συλλογές Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική του trend.

Αν θέλεις να υιοθετήσεις και εσύ το στιλ της Τζίτζι Χαντίντ για ένα preppy style, παρακάτω θα βρεις επιλογές της αγοράς που θα κάνουν κάθε εμφάνισή σου να ξεχωρίσει

