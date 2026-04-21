Τα λινά υφάσματα διεκδικούν ξανά τη θέση τους στις γκαρνταρόμπες μας, άλλωστε τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου κυριαρχούν, και φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ και σε κάθε περίσταση.

Τα λινά είναι από τα πιο δροσερά υφάσματα, τα οποία δείχνουν κομψά και μπορούν να συνθέσουν φινετσάτα looks για τα πρωινά στο γραφείο, ενώ παράλληλα μπορούν να φορεθεί, τόσο στην έξοδο στην πόλη, όσο και στο νησί.

Με μια έρευνα για το ιδανικό λινό σετ, το οποίο θα φοράμε από το γραφείο μέχρι και τις διακοπές, ανακαλύψαμε ένα κομψό παντελόνι με ασορτί γιλέκο στα Massimo Dutti σε υπέροχο μπεζ χρώμα το οποίο μάλιστα θα φορέσεις σαν σετ αλλά μπορείς να φορέσεις και μεμονωμένα με τζιν ή και με tank top, δημιουργώντας αμέτρητους στιλάτους συνδυασμούς.

Το λινό σετ από Massimo Dutti που θα φορέσεις και στο γραφείο και στις διακοπές



Πρόκειται για ένα παντελόνι από 100% λινό ύφασμα, με κλείσιμο μπροστά με φερμουάρ και κρυφό κουμπί ενώ το ασορτί γιλέκο διαθέτει στρογγυλή λαιμόκοψη και κλείσιμο με κουμπιά μπροστά.



Όσο για το styling, το κομψό λινό σετ μπορεί να ταιριάξει εξαιρετικά τόσο με sneakers, όσο και με slingback ή και loafers ενώ μεμονωμένα, μπορείς να ταιριάξεις το λινό παντελόνι με ένα tank top και το γιλέκο με ένα wideleg τζιν.