Η Ζόι Κράβιτζ φόρεσε την πιο στιλάτη και άνετη εναλλακτική των κλασικών loafers και ξέρουμε πώς θα αντιγράψεις το στιλ της

Ταιριάζουν με τα πάντα

Σε μια από τις πιο πρόσφατες εμφανίσεις της στο Λονδίνο, ο φακός απαθανάτισε τη Ζόι Κράβιτζ να περπατά χαλαρά στους δρόμους της πόλης με τον Χάρι Στάιλς, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το αβίαστα cool στιλ της.

Η ηθοποιός και fashion icon, γνωστή για τις απλές αλλά πάντοτε προσεγμένες στιλιστικές επιλογές της, απέδειξε γιατί θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες στη σύγχρονη μόδα. Η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη και όχι άδικα, αφού συνδύαζε άνεση και κομψότητα με τον πιο έξυπνο τρόπο.

Το look της κινήθηκε σε κλασικούς, διαχρονικούς τόνους, φορούσε ένα λευκό πουκάμισο, το οποίο συνδύασε με μαύρο tailored παντελόνι και ένα oversized trench coat σε ουδέτερη απόχρωση. Το outfit ολοκληρώθηκε με μια πρακτική shoulder bag και ένα navy baseball cap που έδινε μια πιο χαλαρή πινελιά στο σύνολο ωστόσο το στοιχείο που έκλεψε την προσοχή μας ήταν φυσικά τα παπούτσια της.

Ο λόγος για ένα ζευγάρι soft loafers από The Row, που συνδυάζουν άψογα στιλ και άνεση. Τα λεγόμενα «soft loafers» αποτελούν μια πιο ευέλικτη και άνετη εκδοχή των κλασικών loafers, που αγκαλιάζουν το πόδι και προσφέρουν ευκολία στην κίνηση.

Πώς να φορέσεις κι εσύ τα loafers σαν τη Zoë Kravitz

Αν θέλεις να υιοθετήσεις το στιλ της, το μυστικό βρίσκεται στην απλότητα. Επίλεξε basic κομμάτια όπως ένα λευκό πουκάμισο και ένα tailored παντελόνι και πρόσθεσε ένα trench coat για πιο polished αποτέλεσμα. Τα loafers λειτουργούν τέλεια τόσο με casual όσο και με πιο chic looks, επομένως μπορείς να τα φορέσεις από το πρωί στο γραφείο μέχρι και το απόγευμα σε μία έξοδο στην πόλη.



Δες παρακάτω τα soft loafers της αγοράς για να αντιγράψεις το look της

G-Star Raw/ Δες εδώ

epapoutsia.gr

Δερμάτινα φλατ loafer με φουντίτσα/ Δες εδώ

M&S

Jenny μοκασίνια/ Δες εδώ

MODIVO

Μαύρα soft loafers/ Δες εδώ

Envie Shoes

Ναυτικά παπούτσια από δέρμα με φιόγκο/ Δες εδώ