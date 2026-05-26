5 polo t- shirts για τις cool εμφανίσεις του καλοκαιριού – Είναι άνετα και cool, θα τα φορέσεις με όλα

Τα polo μπλουζάκια, από τη φθινοπωρινή τους γραμμή με τα μακριά μανίκια, έρχονται ανανεωμένα με πιο καλοκαιρινό vibe να μπουν στις καλοκαιρινές μας γκαρνταρόμπες.

Τα διαχρονικά polo t-shirts, τα κοντομάνικα με τον γιακά, έχουν επανέλθει στις τάσεις της μόδας άκρως ανανεωμένα, με τις ρίγες και τα έντονα χρώματά τους να κάνουν τις γυναίκες της μόδας να ενθουσιάζονται -και όχι μόνο αυτό αλλά μπορούν να ταιριάξουν, τόσο με σατέν φούστες, όσο και με σορτς.

Το στιλ των polo shirts έχει βγει πια από τις «στενές» φόρμες του πιο αθλητικού στιλ, και έχει κατοχυρώσει τη θέση του στις πιο σύγχρονες συλλογές. Από αμιγώς αθλητικό τοπ έχει γίνει πια ένα κομμάτι που μπορεί να προσαρμοστεί, όχι μονάχα σε casual looks αλλά γιατί όχι – και σε πιο chic σύνολα.

Πώς θα φορέσεις τα polo t-shirts

Επειδή ακριβώς ένα polo t-shirt αποτελεί διαχρονικό κομμάτι μπορείς να το φορέσεις με ένα πιο μοντέρνο τζιν, όπως είναι ένα barrel, αν όμως θέλεις ένα ρομαντικό look, μία σατέν midi φούστα θα κάνει τη διαφορά. Επιπλέον, μπορείς να πεις «ναι» σε ένα jort αλλά και σε ένα track pants ή σορτς.



Γι' αυτό το καλοκαίρι οι επιλογές είναι πολλές. Από crochet μπλουζάκια με γιακά, μέχρι μονόχρωμα αλλά και πιο παιχνιδιάρικα, με ρίγες, χρωματικούς συνδυασμούς απρόσμενους και μη, τα polo θα πρωταγωνιστήσουν αυτό το καλοκαίρι, αν λοιπόν θέλεις να προσθέσεις μερικά στη συλλογή σου, έχουμε δημιουργήσει την πιο ενημερωμένη λίστα.



5 polo t- shirts για τις cool εμφανίσεις του καλοκαιριού

H&M

Μπλούζα polo σε κροσέ στυλ/ Δες εδώ

Stradivarius

Πόλο μπλούζα με κοντό μανίκι διπλής στρώσης/ Δες εδώ



Answear

Πόλο Levi's/ Δες εδώ



Zara

Τοπ με γιακά πόλο και κοντό μανίκι/ Δες εδώ

Mango

Πόλο πλεκτό ριγέ/ Δες εδώ

