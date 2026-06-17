3 φορέματα από τα Mango που θα φορέσεις από το γραφείο μέχρι και τις διακοπές στο νησί

Θα τα φορέσεις με τις σαγιονάρες αλλά και τα κομψά mules σου

Ένα φόρεμα αποτελεί το πιο ευέλικτο κομμάτι αλλά και πιο κομψό της γκαρνταρόμπας – και δη της καλοκαιρινής. Με τον σωστό συνδυασμό γραμμής, υφής και styling, τα φορέματα μπορούν να φορεθούν σε κάθε περίσταση μέσα στην καθημερινότητά σου, από το πρωινό στο γραφείο, στην απογευματινή βόλτα στην πόλη αλλά και στις ανέμελες και ξέγνοιαστες ημέρες στο νησί.

Ακριβώς αυτή η ευκολία τα κάνει τα φορέματα τη νούμερο ένα επιλογή για κάθε γυναίκα που αναζητά μια κομψή και πρακτική επιλογή για τα καθημερινά της looks.

3 φορέματα από τα Mango που θα φορέσεις από το γραφείο μέχρι τις διακοπές στο νησί

Με μία έρευνα στα καταστήματα Mango ανακαλύψαμε τρία σχέδια που, αφενός είναι ευέλικτα, αφετέρου είναι τόσο κομψά όσο χρειάζεται για κάθε περίσταση.

Σκέψου τα φορεμένα με κομψά φλατ, για τα πρωινά στο γραφείο, ή και με thong heels για ένα πιο feminine αποτέλεσμα. Από την άλλη, και τα τρία φορέματα ταιριάζουν εξαιρετικά τόσο boho όσο και με πιο chic αξεσουάρ.

Βρες παρακάτω τα φορέματα

MANGO

Φόρεμα εβαζέ με φλοράλ σχέδιο/ Δες το εδώ

MANGO

Φόρεμα με βολάν και χάντρες/ Δες το εδώ

MANGO

Φόρεμα με κουκκίδες και δαντέλα/ Δες το εδώ