Είναι κομψά και δροσερά

Το καλοκαίρι είναι και επισήμως εδώ και οι θερμοκρασίες μάς βάζουν σε summer mood χωρίς δεύτερη σκέψη, αν λοιπόν δεν βρίσκεσαι σε κάποια παραλία και παραμένεις στη τσιμεντούπολη, εκτός από υπομονή θα χρειαστείς και κομμάτια άνετα και αέρινα, ό,τι πρέπει για τον καύσωνα στο κέντρο της πόλης.

Η εποχή ενδείκνυται για απαλά υφάσματα, αέρινα ρούχα και ελαφριά items, τι καλύτερο λοιπόν από ένα κομψό παντελόνι που αφενός σου χαρίζει στιλ, αφετέρου σε κρατά δροσερή;

Με μία έρευνα για τα ιδανικά παντελόνια, ανακαλύψαμε 5 σχέδια από τα Marks & Spencer, τα οποία θα φορέσεις με αμέτρητους τρόπους, από το γραφεί μέχρι την έξοδο για early drinks στο κέντρο αλλά και στο brunch.

Από το σατέν εμπριμέ παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια έως το crop παντελόνια από 100% βαμβάκι, οι επιλογές που έχουμε κάνει είναι κομψές και ιδιαίτερα ευέλικτες αφού με αυτά θα δημιουργήσεις αμέτρητα looks, με μπαλαρίνες και σανδάλια αλλά και με heels και sneakers.

5 παντελόνια από τα Marks & Spencer που θα σε κρατήσουν δροσερή τις ζεστές ημέρες χωρίς να χάσεις ίχνος στιλ

Marks & Spencer

Σατέν εμπριμέ παντελόνι ντιαγκονάλ με φαρδιά μπατζάκια/ Δες το εδώ

Marks & Spencer

Παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια και κορδόνι στη μέση, με υψηλή περιεκτικότητα σε λινό/ Δες το εδώ



Marks & Spencer

Ριγέ παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια και λινό στη σύνθεση/ Δες το εδώ

Marks & Spencer

Παντελόνι με ίσια μπατζάκια, κέντημα και υψηλή περιεκτικότητα σε modal/ Δες το εδώ

Marks & Spencer

Crop παντελόνα από 100% βαμβάκι/ Δες το εδώ