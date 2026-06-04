Πώς θα υιοθετήσεις το στιλ

Η μόδα έχει αποδείξει πολλές φορές ότι αγαπά τις ανατροπές. Τάσεις που κάποτε θεωρούνταν ξεπερασμένες επιστρέφουν δυναμικά, αποκτώντας μια πιο σύγχρονη και εκλεπτυσμένη εκδοχή και, έτσι συμβαίνει και με το trend που συνδυάζει απρόσμενα φόρεμα με παντελόνι.

Οι γυναίκες της μόδας έχουν ήδη αγκαλιάσει τη συγκεκριμένη τάση (από το περσινό κιόλας καλοκαίρι είδαμε σατέν φορέματα φορεμένα πάνω από παντελόνια) ένας συνδυασμός που αποδεικνύει ότι μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευέλικτος και ταυτόχρονα εντυπωσιακός.

Η νέα εκδοχή του dress over pants δεν θυμίζει τις υπερβολές των '00s αντίθετα, βασίζεται σε καθαρές γραμμές, αέρινες σιλουέτες και διαχρονικά items που δημιουργούν ένα αποτέλεσμα μοντέρνο και ανεπιτήδευτα κομψό.

Φόρεμα πάνω από παντελόνι: To στιλ που επιστρέφει ως το πιο απρόσμενο trend του καλοκαιριού

Τους τελευταίους μήνες είδαμε το trend να πρωταγωνιστεί σε street style εμφανίσεις, σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, ενώ αρκετά It Girls έχουν ήδη υιοθετήσει την τάση αυτή στις καθημερινές τους εμφανίσεις καθώς προσφέρει μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική στα κλασικά καλοκαιρινά outfits και δίνει νέα «ζωή» σε κομμάτια που ήδη υπάρχουν στη ντουλάπα μας.

Το μυστικό βρίσκεται στις σωστές αναλογίες. Ένα μακρύ σατέν slip dress για παράδειγμα μπορεί να φορεθεί επάνω από φαρδύ τζιν, δημιουργώντας ένα χαλαρό αλλά προσεγμένο σύνολο ενώ ένα ασύμμετρο φόρεμα με λευκό ή μαύρο παντελόνι σε ίσια γραμμή προσθέτει μια fashion-forward πινελιά χωρίς να δείχνει υπερβολικό.



Αν θέλεις να δοκιμάσεις την τάση χωρίς να ρισκάρεις, ξεκίνα με ουδέτερες αποχρώσεις. Ένα λευκό φόρεμα επάνω από ένα ανοιχτόχρωμο τζιν ή ένα μαύρο συνδυασμένο με tailored παντελόνι.

Δες παρακάτω μερικά looks και πάρε έμπνευση για τις επόμενες εμφανίσεις σου