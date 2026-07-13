Η βερμούδα αποτελεί ένα από κομμάτια -κλειδιά της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας.

Ευέλικτη και άνετη, θα σε κρατήσει δροσερή ακόμη και τις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, τις οποίες θα πρέπει να δώσεις το «παρών» στο γραφείο, χωρίς όμως να στερήσει πόντους από το στιλ σου, αν ψάχνεις λοιπόν την ιδανική, βρίσκεσαι στο κατάλληλο άρθρο.

Βρήκαμε στα H&M τη βερμούδα που θα φορέσεις με τα πάντα από το πρωί μέχρι το βράδυ

Με μια αναζήτηση ανακαλύψαμε μια βερμούδα από τα H&Μ σε υπέροχο ανοιχτό μπεζ χρώμα. Πρόκειται για μία βερμούδα από σύμμεικτο lyocell με καλαθωτή πλέξη. Διαθέτει κανονική μέση και κλείσιμο με φερμουάρ, κρυφό κουμπί και κρυφή κόπιτσα ενώ έχει επίσης λοξές τσέπες στα πλάγια, τσέπες με διπλό ρέλι πίσω και τσάκιση μπροστά και πίσω.

Δες τη βερμούδα εδώ

Μπορείς να τη φορέσεις με το ασορτί γιλέκο με δέσιμο στον αυχένα ή να τη συνδυάσεις με ένα t- shirts λευκό για ένα quite luxury αποτέλεσμα.

Επιπλέον, μπορείς να πειραματιστείς με τα αξεσουάρ, να προσθέσεις είτε χρυσά κοσμήματα, είτε κοκάλινα αξεσουάρ, για ένα πιο boho αποτέλεσμα ενώ τέλος, μπορείς να τη φορέσεις από το πρωί στο γραφείο με ένα κομψό φλατ ζευγάρι μπαλαρίνες, με boat shoes ή και με sneakers, μέχρι το βράδυ με kitten heels για ένα ποτό στην πόλη.

Δες τη βερμούδα εδώ