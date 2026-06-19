Αν υπάρχει ένα item που κυριαρχεί τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου αυτό είναι σίγουρα μια άνετη και κομψή βερμούδα.

H βερμούδα αποτελεί ένα από τα κομμάτια- κλειδιά του καλοκαιριού. Ευέλικτη και άνετη, θα σε κρατήσει δροσερή ακόμη και στις πιο ζεστές ημέρες, στις οποίες θα πρέπει να δώσεις το «παρών» στο γραφείο, χωρίς όμως να χάσεις πόντους από το στιλ σου. Από τις πιο χαλαρές denim στις tailored βερμούδες μέχρι και τις πιο αέρινες λινές, οι βερμούδες μπορούν να φορεθούν με τους πιο ευφάνταστους και στιλάτους τρόπους και, ολοένα και περισσότερες γυναίκες τις συνδυάζουν τώρα με τις αγαπημένες τους πλατφόρμες, οι οποίες by the way έχουν επιστρέψει με τον πιο ευφάνταστο τρόπο.

Style inspo: 5 + 2 looks με βερμούδα και πλατφόρμες για να εμπνευστείς

O συνδυασμός βερμούδας με πλατφόρμες αλλά και με σανδάλια τύπου wedge, δείχνει αβίαστα κομψός και είναι ιδανικός τόσο για τα πρωινά στο γραφείο, όσο και μια έξοδο στην πόλη – και εννοείται πως οι γυναίκες της μόδας προτιμούν αυτόν τον συνδυασμό αφού είναι πρακτικός και ευέλικτος.

Πώς όμως θα συνδυάσεις τα δύο παραπάνω items; Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει 5 + 2 look από τις πιο ενημερωμένες γυναίκες της μόδας για να εμπνευστείς τις επόμενες εμφανίσεις σου.

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