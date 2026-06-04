Η βερμούδα, το κλασικό σορτς που πάντοτε κερδίζει τις καρδιές των fashionlovers από την εποχή της άνοιξης μέχρι και μετά το καλοκαίρι, είναι ένα κομμάτι που επιστρέφει κάθε σεζόν και πιο ανανεωμένο.

Πρόκειται για το ιδανικό μεταβατικό κομμάτι, το οποίο προσφέρει την απαραίτητη κάλυψη για τις πιο δροσερές ημέρες της εποχής παράλληλα όμως «καλωσορίζει» με ένα στιλάτο νεύμα και τις πιο ηλιόλουστες καλοκαιρινές μέρες.

Από τις denim, στις λινές, και από τις υφασμάτινες που μπορούν να απογειώσουν τα office looks έως τις cargo, οι βερμούδες μπορούν να φορεθούν με τους πιο ευφάνταστους και στιλάτους τρόπους, αν ψάχνεις όμως μία για τα looks στο γραφείο, έχουμε την ιδανική.

Η βερμούδα από τα Marks & Spencer που βγαίνει σε 3 χρώματα – Ιδανική για τα καλοκαιρινά summer office looks

Με μία έρευνα ανακαλύψαμε μία βερμούδα από τα Marks & Spencer, ψηλόμεση με μπροστινή τσάκιση και υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι, την οποία θα φορέσεις με sneakers, μπαλαρίνες, heels αλλά και slingbacks.

Κυκλοφορεί σε τρία χρώματα, εκρού, baby pink και κλασικό μαύρο, τρία χρώματα που μπορούν να ταιριάξουν σε κάθε αισθητική.

Θα τη φορέσεις με ένα λινό πουκάμισο, ένα tank top για μία πιο casual εμφάνιση αλλά και με ένα κορμάκι με δαντελένιες λεπτομέρειες. Όποιον τρόπο κι αν επιλέξεις πάντως ένα είναι το σίγουρο: πρόκειται για μία αγορά που δεν θα μετανιώσεις.

Marks & Spencer

Δες τη βερμούδα εδώ

