Από τα κλασικά σε εκείνα με twist

Μπορεί η μόδα κάθε σεζόν να φέρνει νέες τάσεις και νέα viral items, τα διαχρονικά κομμάτια όμως, όπως είναι τα tank tops, αποτελούν πάντοτε must have.

Τα νέα trends του καλοκαιριού μπορεί να κερδίζουν τις καρδιές των fashion lovers, όπως για παράδειγμα η lingerie αισθητική που έχει ενθουσιάσει τις γυναίκες της μόδας τώρα, τα outfits όμως που συνδυάζουν αρμονικά το παλιό με το καινούργιο, πάντα κερδίζει έξτρα bonus στιλ.

Βρήκαμε τα πιο άνετα και cool tank tops που θα φορέσεις με τα πάντα

Το tank tops, αποτελούν basic κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας ακόμη ένα καλοκαίρι, αφού χαρίζουν μια μοναδική ευελιξία αλλά και αμέτρητους στιλιστικούς συνδυασμούς.



Αν είσαι λάτρης των διαχρονικών items λοιπόν, δεν μπορεί να μην έχεις ένα tank top στη συλλογή σου. Θα το συνδυάσεις με σορτς ή λινό παντελόνι, με βερμούδα ή και φούστα και θα σε συνοδεύσει από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Βρες παρακάτω τα tank top που ξεχωρίσαμε



Slim Ribbed Cotton Tank Top, Calvib Klein/ Δες εδώ

Rib modal blend tank top, Oysho/ Δες εδώ

Βαμβακερή ριμπ μπλούζα αθλητικού τύπoυ, Stradivarius/ Δες εδώ

Τοπ από νήμα με μείγμα βαμβακιού, Zara/ Δες εδώ

Top με logo, Levi's/ Δες εδώ