3 ντελικάτα φορέματα τα οποία θα φορέσεις από το πρωί στο brunch μέχρι το βράδυ στο aperitivo

Τα φορέματα αποτελούν την πιο έξυπνη, εύκολη και κομψή επιλογή του καλοκαιριού και δη των διακοπών.

Όταν μιλάμε για ένα φόρεμα ξέρουμε πως αναφερόμαστε στο κομμάτι που συνδυάζει άνεση, κομψότητα και πρακτικότητα, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια στο styling.

Από το πρωινό brunch στο νησί μέχρι ένα δείπνο δίπλα στη θάλασσα και ένα βραδινό aperitivo ένα φόρεμα μπορεί να φορεθεί σε κάθε περίσταση και να χαρίσει μια μοναδική αίσθηση κομψότητα, για αυτό λοιπόν και εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τα φορέματα που θα φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ με κάθε πιθανό τρόπο.

3 φορέματα τα οποία θα φορέσεις από το πρωί στο brunch μέχρι το βράδυ στο aperitivo

Είτε προτιμάς διαχρονικές γραμμές είτε ακολουθείς τις τελευταίες τάσεις υπάρχει πάντα ένα φόρεμα που μπορεί να αναδείξει την προσωπικότητά σου.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τρεις επιλογές που θα ταιριάξουν σχεδόν με όλα τα παπούτσια της συλλογή σου - και ίσως αυτός είναι και ο λόγος που δεν θα τα βγάλεις από πάνω σου στις διακοπές. Θα τα φορέσεις με δερμάτινα σανδάλια και εσπαντρίγιες μέχρι μπαλαρίνες, sneakers, ψηλοτάκουνα πέδιλα, ακόμη και σαγιονάρες.

Δες παρακάτω τα φορέματα



Εβαζέ φόρεμα από ντιαγκονάλ ύφασμα, H&M/ Δες εδώ

Αμάνικο μίντι φόρεμα από τούλι, Stradivarius/ Δες εδώ

Μίντι, αέρινο φόρεμα με λαιμόκοψη V, Marks&Spencer/Δες εδώ