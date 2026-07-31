Ο Λο Ροτς ξεπέρασε τον εαυτό του

Η Ζεντάγια συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της στην περιοδεία προώθησης της νέας ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι κάθε της look κρύβει μια ξεχωριστή ιστορία.

Αυτή τη φορά, στο after party της πρεμιέρας, η ηθοποιός εμφανίστηκε με μία custom δημιουργία του LaQuan Smith, σε styling του Λο Ροτς, η οποία αποτελεί φόρο τιμής στην εμβληματική ηρωίδα Μέρι Τζέιν Γουάτσον και σε ένα σχέδιο που δημιουργήθηκε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες πριν.

Το φόρεμα είναι εμπνευσμένο από ένα outfit που σχεδίασε το 1987 ο θρυλικός Αμερικανός σχεδιαστής Γουίλ Σμιθ για τη Μέρι Τζέιν στα κόμικς του Spider-Man. Ένας από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της αμερικανικής μόδας, ο Σμιθ είχε συνεργαστεί με τη Marvel σχεδιάζοντας εμφανίσεις για την ηρωίδα, φέρνοντας την υψηλή μόδα στον κόσμο των comics πολύ πριν αυτό γίνει τάση.

Η Ζεντάγια ως άλλη Μέρι Τζέιν με φόρεμα βγαλμένο από τις σελίδες των κόμικς, 39 χρόνια μετά

Για τη Ζεντάγια τώρα, ο ο Λο Ροτς ζήτησε από τον LaQuan Smith να επανερμηνεύσει το ιστορικό αυτό σχέδιο με μια σύγχρονη αισθητική. Το αποτέλεσμα ήταν ένα εντυπωσιακό φόρεμα που διατηρεί τη χαρακτηριστική σιλουέτα του και το παιχνιδιάρικο ύφος της πρωτότυπης δημιουργίας, προσαρμοσμένο όμως στη σύγχρονη αισθητική του οίκου LaQuan Smith και στο προσωπικό στιλ της ηθοποιού.

Ο ίδιος ο Λο Ροτς αποκάλυψε στα social media ότι ήθελε να δημιουργήσει ένα δεύτερο look με ιδιαίτερο συμβολισμό, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχει πάντα ένα δεύτερο φόρεμα». Παράλληλα, ο LaQuan Smith χαρακτήρισε τη δημιουργία του ως έναν φόρο τιμής στον Γουίλ Σμιθ, επανασχεδιασμένο μέσα από τη δική του δημιουργική ματιά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λο Ροτς μετατρέπει μια εμφάνιση της Ζαντάγια σε iconic moments με ιστορικές αναφορές. Ο διάσημος στιλίστας, γνωστός για την ικανότητά του να αφηγείται ιστορίες μέσα από τη μόδα, συνδύασε για ακόμη μία φορά την pop κουλτούρα, την ιστορία της μόδας και τον κινηματογράφο σε ένα look που τα είχε όλα. Για ακόμη μία φορά, ο Λο Ροτς ξεπέρασε τον εαυτό του και, η μούσα του «έκλεψε» την παράσταση.

