Η Ζεντάγια σαν αρχαιοελληνική θεά με costume δημιουργία του οίκου Jacquemus

Η ηθοποιός επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά πως είναι ένα από τα μεγαλύτερα fashion icons της γεννιάς της.

Η Ζεντάγια βρέθηκε στο Λονδίνο για τη φωτογράφιση της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «The Odyssey», στην οποία υποδύεται τη θεά Αθηνά, και η εμφάνισή της ήταν απόλυτα εναρμονισμένη με τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει.

Επιλέγοντας μια costume made δημιουργία του οίκου Jacquemus, η 29χρονη σταρ χάρισε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της, και έμοιαζε σαν πραγματική αρχαιοελληνική θεά.

Το εντυπωσιακό φόρεμα της Ζεντάγια

Το φόρεμά της σε ιβουάρ απόχρωση, με μίνιμαλ αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα εντυπωσιακή γραμμή, αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, ενώ το ντραπέ ύφασμα παρέπεμπε στους αρχαιοελληνικούς χιτώνες ενώ το halter ντεκολτέ κατέληγε σε μία εξαιρετικά χαμηλή ανοιχτή πλάτη.

Το στοιχείο που έκανε όμως τη διαφορά ήταν πως, το ύφασμα της πλάτης μετατρεπόταν σε ένα εντυπωσιακό headpiece, προσθέτοντας έναν αέρα διαχρονικής κομψότητας και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις αρχαιοελληνικές αναφορές.



Instagram/@jacquemus

«Σχεδίασα αυτό το φόρεμα πριν από δύο χρόνια με την Ζεντάγια κάπου στο μυαλό μου. Σήμερα, βλέποντάς την να το φοράει μοιάζει σουρεαλιστικό. Είμαι τόσο χαρούμενος» έγραψε ο σχεδιαστής στο προφίλ του στο Instagram.

Όσο για τα αξεσουάρ, ολοκλήρωσε το look με λευκές γόβες Christian Louboutin, ενώ τα εντυπωσιακά χρυσά σκουλαρίκια σε μορφή μεγάλων αρχαίων μεταλλίων έκλεψαν τις εντυπώσεις, παραπέμποντας σε κοσμήματα άλλης εποχής.

Instagram/@jacquemus



Με τη βοήθεια του επί χρόνια συνεργάτη και στιλίστα της, Law Roach, η Ζεντάγια καταφέρνει να συνδυάζει τη μόδα με την αφήγηση, δημιουργώντας εμφανίσεις που συνδέονται άμεσα με τους σκοπούς της εμφάνισής της και κυρίως τους ρόλους που ενσαρκώνει στη μεγάλη οθόνη. Για τη συγκεκριμένη εμφάνιση πάντως, ο στιλίστας της χαρακτήρισε το look της ως την «ουσία της Αθηνάς» και δεν έχουμε παρά να συμφωνήσουμε.



