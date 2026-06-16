Η Ζεντάγια απέδειξε για ακόμη μία φορά πως αποτελεί το fashion icon της γενιάς της, κάνοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο photocall της νέας ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» στη Μαδρίτη.

Η Ζεντάγια, η οποία πρωταγωνιστεί στην πολυαναμενόμενη παραγωγή δίπλα στον αγαπημένο της, Τομ Χόλαντ, τράβηξε όλα τα βλέμματα με μια εμφάνιση που συνδύαζε τη σύγχρονη κομψότητα με διακριτικές αναφορές στον κόσμο του Spider-Man.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Four Seasons Hotel της ισπανικής πρωτεύουσας και σηματοδότησε την έναρξη της διεθνούς προωθητικής περιοδείας της ταινίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η κοινή εμφάνιση της Zendaya με τον Tom Holland, καθώς οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές τους.

Για την περίσταση, η Ζεντάγια επέλεξε ένα μαύρο στράπλες φόρεμα από τη συλλογή Φθινόπωρο 2026 του σχεδιαστή Christian Cowan. Το σχέδιο ξεχώριζε για τη δομημένη κορσέ γραμμή στο μπούστο, η οποία αναδείκνυε τη σιλουέτα της ηθοποιού, ενώ η ασύμμετρη φούστα πρόσθετε κίνηση και μοντέρνο χαρακτήρα στο σύνολο.

Η Ζεντάγια στο κόκκινο χαλί με εντυπωσιακή δημιουργία του Christian Cowan στο Photocall της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day»

Το στοιχείο που έκλεψε πραγματικά την παράσταση ήταν η λεπτομέρειες με τα κρόσσια που ξεκινούσαν από το πλάι του φορέματος και κατέληγαν χαμηλά, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό εφέ κίνησης με το συγκεκριμένο design να θυμίζει ιστούς αράχνης.

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Την εικόνα ολοκλήρωσαν ένα ζευγάρι μαύρες γόβες Christian Louboutin, ενώ τα κοσμήματα παρέμειναν διακριτικά αλλά λαμπερά, προσθέτοντας την απαραίτητη δόση πολυτέλειας χωρίς να αποσπούν την προσοχή από το φόρεμα. Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα προς τα πίσω σε ένα sleek look, επιλογή που επέτρεψε στο εντυπωσιακό σχέδιο του φορέματος να παραμείνει στο επίκεντρο.

Τέλος, ο Τομ Χόλαντ, επέλεξε ένα κομψό μαύρο σύνολο με διακριτικές κόκκινες λεπτομέρειες, δημιουργώντας μια αρμονική αισθητική σύνδεση με την εμφάνιση της Ζεντάγια.

Δείτε παρακάτω την εμφάνιση της Ζεντάγια