Σακίρα: Η καθηλωτική εμφάνιση στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ επιβεβαιώνει, γιατί είναι το icon που όλοι λατρεύουμε

Το “Dai, Dai” είναι το επίσημο τραγούδι του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου Μουντιάλ 2026, με τη Σακίρα να δίνει γι’ ακόμα μια φορά το σύνθημα της έναρξης.

Γίνεται Μουντιάλ χωρίς τη Σακίρα; Δεν χρειάζεται σκέψη. Η απάντηση είναι όχι. Το βράδυ της 11ης Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η λαμπερή τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026 στο Μεξικό και τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη ήταν στραμμένα εκεί. Αυτή η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου που ενώνει λαούς και πολιτισμούς μόλις ξεκίνησε και για τις επόμενες 40 ημέρες πρόκειται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας. Κι αν για κάτι μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά (σ.σ όχι, δεν είναι οι νικητές και οι χαμένοι των πρώτων αγώνων), είναι πως η εμφάνιση της Σακίρα καθήλωσε τον πλανήτη, επιβεβαιώνοντας - ξανά και ξανά - γιατί αποτελεί το απόλυτο icon, το pop idol που δεν θα πάψουμε ποτέ να λατρεύουμε.

Η εμφάνισή της στο ιστορικό Στάδιο Αζτέκα της Πόλης του Μεξικού ήταν ακριβώς αυτό που περίμενε κανείς από τη Σακίρα: εκρηκτική, άρτια σκηνοθετημένη, γεμάτη ενέργεια. Αν μας ρωτάς, ίσως αποτέλεσε μια από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς. Με την έναρξη του act, το κατάμεστο γήπεδο ξέσπασε σε χειροκροτήματα και επευφημίες, αποδεικνύοντας πως, όσα χρόνια κι αν περάσουν, το όνομά της παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μαζί με τον Burna Boy ερμήνευσαν το «Dai, Dai», το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2026, και ξεσήκωσαν τους χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονταν στο γήπεδο, τιμώντας την τελετή που ήταν αφιερωμένη στην ιστορία και τον πολιτισμό του Μεξικού.

Η διοργάνωση είχε ήδη φροντίσει να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα με αναφορές στον πολιτισμό των Αζτέκων, παραδοσιακά στοιχεία και μια σειρά εμφανίσεων από καλλιτέχνες της Λατινικής Αμερικής. Ωστόσο, η Σακίρα που κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω της το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής. Όχι μόνο επειδή τραγούδησε το επίσημο anthem της διοργάνωσης, αλλά επειδή κάθε παρουσία της σε Μουντιάλ μας υπενθυμίζει, γιατί μετά από τόσα χρόνια εξακολουθεί να βρίσκεται στο «top of the game», όπως λέει και το «Dai Dai».

Και πώς θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά, αφού για μια ολόκληρη γενιά φιλάθλων, το Μουντιάλ έχει τη φωνή της. Από το «Waka Waka» του 2010, που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αθλητικά τραγούδια όλων των εποχών, μέχρι το «La La La» της Βραζιλίας το 2014, η Κολομβιανή σταρ έχει συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Κάθε της εμφάνιση και μια νέα ιστορία, που έχει το προσωπικό αποτύπωμα. Κάθε τραγούδι και μια νέα πρόκληση, να ξεπεράσει τον ίδιο της τον εαυτό. Και, τελείως αντικειμενικά, το κατάφερε. Σε μια εποχή που pop καλλιτέχνες γεννιούνται και χάνονται μέσα σε λίγους μήνες, εκείνη παραμένει σταθερά παρούσα, εξελίσσεται και συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς. Και η χθεσινοβραδινή εμφάνισή της στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026 είναι τρανταχτή απόδειξη πως once an icon, always an icon. Και η Σακίρα μας θύμισε τον λόγο.

