Σακίρα: Σπάει τα ρεκόρ και γράφει ιστορία χάρη στην περιοδεία της

Το Billboard την έστεψε ως «Global Touring Icon».

Η Σακίρα επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη θέση της ως παγκόσμιο φαινόμενο της μουσικής βιομηχανίας, καταρρίπτοντας ιστορικά ρεκόρ με την τρέχουσα περιοδεία της «Las Mujeres Ya No Lloran». Η Κολομβιανή σταρ ανακηρύχθηκε πρόσφατα «Global Touring Icon» από το Billboard, έναν τίτλο που αντικατοπτρίζει τη σαρωτική επιτυχία μιας περιοδείας που ήδη θεωρείται ορόσημο για τη λατινική μουσική.

Η περιοδεία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2025, καλύπτοντας συνολικά 82 συναυλίες σε μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο. Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 64 εμφανίσεις, οι οποίες έχουν αποφέρει έσοδα που ξεπερνούν τα 327,4 εκατομμύρια δολάρια, με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια εισιτήρια να έχουν πωληθεί. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν το «Las Mujeres Ya No Lloran» την πιο κερδοφόρα λατινική περιοδεία που έχει πραγματοποιήσει ποτέ γυναίκα καλλιτέχνιδα.

Στη συνολική κατάταξη των λατινικών περιοδειών, ανεξαρτήτως φύλου, η περιοδεία της Σακίρα βρίσκεται ήδη στη δεύτερη θέση, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν πως, αν διατηρηθούν οι τρέχοντες ρυθμοί πωλήσεων, αναμένεται να καταλάβει την πρώτη θέση μέχρι το τέλος του έτους, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία της Σακίρα στην Πόλη του Μεξικού, όπου έδωσε 12 συνεχόμενες συναυλίες στο Estadio GNP Seguros. Κάθε βραδιά συγκέντρωνε περίπου 65.000 θεατές, με το σύνολο των εισιτηρίων να αγγίζει τις 780.000. Κανένας άλλος καλλιτέχνης στην ιστορία δεν έχει πραγματοποιήσει τόσες συναυλίες στον συγκεκριμένο χώρο, γεγονός που υπογραμμίζει τη μοναδική απήχηση της τραγουδίστριας στη Λατινική Αμερική.

Η απονομή του τίτλου «Global Touring Icon» πραγματοποιήθηκε στο Billboard Live Music Summit 2025, που έλαβε χώρα στο Δυτικό Χόλιγουντ. Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της Σακίρα ο μακροχρόνιος μάνατζέρ της, Μάρτι Χομ, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στην επαγγελματική της πειθαρχία, την αφοσίωσή της στη δουλειά της και την παγκόσμια πολιτισμική επιρροή της. Όπως τόνισε, η επιτυχία της περιοδείας δεν είναι αποτέλεσμα συγκυρίας, αλλά προϊόν πολυετούς σκληρής δουλειάς και στρατηγικού σχεδιασμού.

Η περιοδεία «Las Mujeres Ya No Lloran» έχει χαρακτηριστεί από κοινό και κριτικούς ως μια θριαμβευτική επιστροφή της Σακίρα στη διεθνή σκηνή. Οι συναυλίες της ξεχωρίζουν για την ενέργεια, τη χορογραφική αρτιότητα και την ικανότητά της να συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη — από λατινική ποπ και ροκ, μέχρι reggaeton και παραδοσιακούς ήχους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της, όπως τα «Hips Don’t Lie», «Whenever, Wherever» και «Waka Waka», αλλά και νέα τραγούδια από το πρόσφατο άλμπουμ «Las Mujeres Ya No Lloran», το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των διεθνών charts. Ο τίτλος του άλμπουμ και της περιοδείας, που μεταφράζεται ως «Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια», έχει αποκτήσει έντονο συμβολισμό και έχει αγκαλιαστεί από εκατομμύρια θαυμαστές ως μήνυμα ενδυνάμωσης και αυτοπεποίθησης.

Με αυτή την περιοδεία, η Σακίρα δεν επιβεβαιώνει απλώς τη διαχρονική της επιτυχία, αλλά επαναπροσδιορίζει τα όρια της λατινικής μουσικής στη σύγχρονη παγκόσμια σκηνή, γράφοντας ένα νέο, ιστορικό κεφάλαιο στην καριέρα της.