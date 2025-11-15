Zootopia 2: Στο πλευρό της Σακίρα οι δύο γιοι της σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση

Η τραγουδίστρια και τα παιδιά της έκλεψαν τις εντυπώσεις με τα ταιριαστά μωβ σύνολα Stella McCartney.

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση έκανε η Σακίρα με τους γιους της, Μιλάν (12 ετών) και Σάσα (10 ετών), στην πρεμιέρα της νέας ταινίας Zootopia 2 στο Λος Άντζελες. Η τραγουδίστρια, που δανείζει ξανά τη φωνή της στον χαρακτήρα Gazelle﻿, περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με τα παιδιά της, τραβώντας τα φλας και τα βλέμματα.

Η οικογένεια εμφανίστηκε απόλυτα συντονισμένη στιλιστικά: η Σακίρα φόρεσε φόρεμα σε απόχρωση λεβάντας με ψηλό γιακά, μακριά μανίκια και ασύμμετρο τελείωμα που άφηνε να φανούν οι μωβ σατέν γόβες της. Οι γιοι της επέλεξαν μωβ σμόκιν με παπιγιόν και λευκά sneakers, ολοκληρώνοντας την εμφάνιση με νεανική φρεσκάδα. Τα σύνολα έφεραν την υπογραφή της Stella McCartney.

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό El Capitan Theatre﻿, δίνοντας την ευκαιρία στη Σακίρα να κάνει μια οικογενειακή εμφάνιση που δεν συνηθίζει. Οι φωτογράφοι κατέγραψαν τρυφερές στιγμές μητέρας και γιων, αποτυπώνοντας τη στενή τους σχέση.

Η στιγμή αυτή είχε και ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η τραγουδίστρια βρίσκεται λίγο πριν το φινάλε της παγκόσμιας περιοδείας της Las Mujeres Ya No Lloran Tour﻿, που ολοκληρώνεται στις 11 Δεκεμβρίου. Η επιλογή της να συνοδεύεται από τους γιους της σε ένα σημαντικό επαγγελματικό γεγονός δείχνει πόσο καθοριστική είναι για εκείνη η παρουσία της οικογένειας στη ζωή της.

Η ίδια έχει δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξη στο BBC ότι οι γιοι της «είναι η κινητήριος δύναμή» της και η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής της – κάτι που έγινε απόλυτα φανερό σε αυτήν τη συγκινητική και κομψή εμφάνιση.