H τσάντα που θα κρατήσεις στην παραλία αλλά και στο γραφείο – Πλεκτή, σε υπέροχο ροζ χρώμα

Οι τσάντες παραλίας έχουν πάψει εδώ και καιρό να αποτελούν ένα απλό αξεσουάρ - πόσο μάλλον ένα αξεσουάρ αποκλειστικά για τη θάλασσα.

Αποτελούν βασικό στοιχείο του καλοκαιρινού styling, ολοκληρώνουν, όχι μόνο κάθε beach look αλλά και κάθε εμφάνιση στην πόλη, με τον ίδιο τρόπο που μια δερμάτινη τσάντα αναβαθμίζει ένα προσεγμένο outfit.



Μεγάλοι οίκοι μόδας αλλά και αγαπημένα resort brands επενδύουν κάθε χρόνο σε νέες εκδοχές των beach bags, δημιουργόντας τσάντες που συνδυάζουν λειτουργικότητα και αισθητική, αν λοιπόν ψάχνεις μία για τις διακοπές αλλά και την πόλη, τότε σου έχουμε βρει την ιδανική.

H τσάντα που θα κρατήσεις στην παραλία αλλά και στο γραφείο

Με μία έρευνα ανακαλύψαμε μία τσάντα παραλία από τα Zara, την οποία θα κρατήσεις και στο γραφείο καθώς μπορεί να δώσει νότες φρεσκάδας σε κάθε εμφάνιση.

Πρόκειται για μία μάξι τσάντα με πλεκτό σχέδιο, σε υπέροχο ροζ χρώμα,την οποία θα κρατήσεις στο νησί, στις πρωινές σου βόλτες και στην παραλία αλλά μπορείς να κρατήσεις και στην επιστροφή σου στην πόλη, στο γραφείο, χαρίζοντας σε κάθε σου look αξεπέραστο στιλ και παιχνιδιάρικα vibes.

Δες τη τσάντα εδώ

