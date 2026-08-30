Βρήκαμε το blazer που θα απογειώσει κάθε look γραφείου

Ένα από τα κομμάτια που πρωταγωνιστούν τη φθινοπωρινή σεζόν είναι το blazer, το κομμάτι που τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως βασικό στοιχείο της γυναικείας γκαρνταρόμπας.

Από τα catwalks μέχρι το street style, το blazer έχει γίνει αγαπημένο, τόσο των σχεδιαστών όσο και των fashion insiders, δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα πιο ενημερωμένα κορίτσια της μόδας το επιλέγουν για κάθε περίσταση.

Με μια έρευνα για το πιο κομψό blazer, το οποίο θα φοράμε όλο το φθινόπωρο, από το γραφείο μέχρι και την έξοδο, ανακαλύψαμε ένα νέο σχέδιο από τα Zara, το οποίο όχι μόνο ταιριάζει με όλα όσα έχεις στη γκαρνταρόμπα σου χάρη στο φίνο χρώμα του, θα το φορέσεις και σε κάθε περίσταση.

Βρήκαμε το blazer που θα απογειώσει κάθε office look σου

Πρόκειται για ένα βlazer από ύφασμα με 17% λινό, διαθέτει γακά με πέτο και μακρύ μανίκι ενώ έχει και ψεύτικες τσέπες με ρέλι στο μπροστινό μέρος. Διαθέτει επίσης εσωτερική φόδρα, ασύμμετρο τελείωμα και κλείσιμο μπροστά με ανάγλυφο κουμπί.



Δες το εδώ

Θα το φορέσεις με μία σατέν φούστα ή ένα λευκό παντελόνι στο γραφείο, thong hells και λευκό tank top ή και με ασορτί μπλε t-shirt, balloon jean και loafers για ένα πιο casual σύνολο.

