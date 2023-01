Skinny denim παντελόνι: 5 outfits για να το φορέσεις σωστά το '23

Τα 5 outfits που δείχνουν τέλεια με ένα skinny denim παντελόνι για να δείχνεις φρέσκια και μοντέρνα!

Τα skinny denim παντελόνια αν και δεν είναι τόσο in fashion αυτή τη στιγμή, δεν είναι και out of fashion. Όλες μας έχουμε ένα ή και δυο στη ντουλάπα μας και αναρωτιόμαστε πώς να τα συνδυάσουμε για να φαίνονται πιο «σημερινά».

Θα σου πούμε να το φοράς άφοβα και με καμάρι, διότι ό,τι και να γίνει, το skinny denim παντελόνι σου θα είναι για πάντα ένα κλασικό κομμάτι.

Παρακάτω σου έχουμε 5 τρόπους για να το στυλιζάρεις και να φαίνεται φρέσκο και νεανικό όλη τη χρονιά!

Knee-high μπότες

Αν είναι να επενδύσεις σε αυτές τις μπότες, καλύτερα να φαίνονται, παρά να κρυφτούν κάτω από ένα baggy παντελόνι.

Oversized πουλόβερ

Ξεκάθαρα το oversized πουλόβερ ταιριάζει με τα πάντα, αλλά με το skinny denim παντελόνι δημιουργεί τις τέλειες αναλογίες.

Μακριά παλτό

Το πιο σικάτο ρούχο για να «κομπλιμεντάρει» ένα skinny παντελόνι.

Retro αθλητικά παπούτσια

Άλλαξε το κολάν με skinny παντελόνια, για να δώσεις στα αθλητικά σου μια πιο κομψή εικόνα.

Μπαλαρίνες

Ταιριάζουν άψογα με ένα skinny denim παντελόνι και ειδικά όταν ο αστράγαλος παραμένει γυμνός. Σικάτο και διαχρονικό.