Trend Alert: Οι νέες τάσεις στα αξεσουάρ για το 2023

Η «μαγεία» των αξεσουάρ είναι κάτι που δεν διαπραγματεύομαι!

Προφανώς και τα αξεσουάρ είναι «μαγικά», προφανώς και έχουν την δύναμη να μεταμορφώσουν ένα look από τη μια στιγμή στην άλλη με ελάχιστη προσπάθεια. Τι άλλο θα μπορούσε να αλλάξει ένα πρωινό βασικό look με ένα τζιν και ένα κρεμ πουλόβερ, σε ένα απόλυτα σικάτο βραδινό outfit από μια σειρά κατάλληλων αξεσουάρ; Τα αξεσουάρ δείχνουν τις δυνατότητες ενός look πιο ξεκάθαρα και πιο ολοκληρωμένα από οτιδήποτε. Αυτό είναι «μαγεία».

Το 2023 τα αξεσουάρ μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι και κυμαίνονται από extreme μίνιμαλ κομμάτια μέχρι μαξιμαλιστικές και ίσως λίγο σουρεαλιστικές επιλογές. Δες την παρακάτω λίστα και ανακάλυψε τις νέες τάσεις στα αξεσουάρ για το 2023.

1. Οι ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ τσάντες

2. Οι σικάτες βελούδινες και σατέν μπαλαρίνες

3. Οτιδήποτε ασημένιο

4. Τα λουλουδένια κορσάζ είναι ότι πιο hot το 2023

5. Τα μακριά διάφανα ή μη γάντια

6. Καπέλα, καπέλα, καπέλα, καπέλα