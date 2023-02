Την τελευταία εμφάνιση της Katie Holmes θέλουμε να την αντιγράψουμε όλοι

Δεν είναι κακό να αντιγράφουμε looks που μας αρέσουν, αρκεί να τα φέρνουμε στα μέτρα μας. Δεν υπάρχει παρθενογένεση, αποδεχθείτε το!

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ προσωπικά λατρεύω το στιλ της Katie Holmes και συγχαίρω τη στολίστριά της για αυτό που έχει καταφέρει. Η Katie τελευταία δοκιμάζει διάφορα looks στις επαγγελματικές της εμφανίσεις, άλλοτε πιο sexy και άλλοτε πιο σικάτα. Στις off duty εμφανίσεις της όμως η ηθοποιός διαλέγει looks με κομμάτια, που ξαφνικά γίνονται trends και διδάσκει πώς πρέπει να γίνεται το off duty το σωστό.

Στην τελευταία της εμφάνιση, για ακόμα μια φορά, είναι κομψή, απλή και το καλύτερο: φαίνεται σα να μην προσπάθησε καθόλου! Εμφανίστηκε λοιπόν με ένα camel τσίνο παντελόνι, αφού αποχωρίστηκε για λίγο τα αγαπημένα της τζιν, σεταρισμένο με ένα μπλε καπιτονέ jacket -πιο in fashion πεθαίνεις- μια oversized δερμάτινη τσάντα, ένα κόκκινο πουλόβερ να ξεπροβάλει στα σωστά σημεία και λευκά trainers. Ακόμη και οι κάλτσες της ήταν ολόσωστα σεταρισμένες, δημιουργώντας ένα σύνολο που σίγουρα θα θελήσουμε να αντιγράψουμε. Πολλά μπράβο στην Katie για ακόμα μια φορά!