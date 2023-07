Λέμε «ναι» σε αυτά τα 10+1 looks με λευκή maxi φούστα

Και ποιος θα μπορούσε να πει «όχι» σε κάτι τόσο cool και ταυτόχρονα σικάτο;

Καλοκαιράκι είναι, ζέστη κάνει, υπάρχει διάχυτη μια αίσθηση ελευθερίας και ανεμελιάς, άρα αυτομάτως θέλουμε να φορέσουμε κάτι το οποίο να μη μας περιορίζει, να μη μας πιέζει και να είναι κάπως ανάλαφρο πάνω μας. Σίγουρα το φόρεμα είναι μια πολύ εύκολη και έξυπνη λύση, αλλά αυτό το καλοκαίρι it’s all about the skirt! Η φούστα που κάνει ένα μεγάλο comeback τις τελευταίες σεζόν -και που είχε λείψει σε αρκετό κόσμο- έρχεται και αυτό το καλοκαίρι να μας κρατήσει συντροφιά από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Όπως θα έχεις δει και στους δρόμους, αλλά και στις βιτρίνες, υπάρχουν πολλά είδη φούστας στην αγορά, κατάλληλα για το κάθε στιλ και την εκάστοτε προσωπικότητα. Αυτή όμως που ξεπέρασε τις υπόλοιπες και έσπασε τα κοντέρ αυτό το καλοκαίρι δεν είναι άλλη από την λευκή maxi φούστα. Ναι, η λευκή maxi φούστα κυκλοφορεί παντού γύρω μας και μας προκαλεί να την κοιτάξουμε κάθε φορά που περνάει από δίπλα μας. Δεν έχει σημασία αν είναι βαμβακερή, λινή ή τζιν, υπάρχει μια λευκή maxi φούστα για όλα τα γούστα.

Εμείς σου φτιάξαμε μια λίστα με τα αγαπημένους μας συνδυασμούς με λευκή maxi φούστα από τις «φίλες» μας στο Instagram και σου την παραθέτουμε παρακάτω. Δες την, πάρε έμπνευση και δημιούργησε τα δικά σου looks αυτό το καλοκαίρι!

Δες στην παρακάτω gallery τις 70's λευκές φούστες που θα κατακλύσουν το καλοκαίρι μας!