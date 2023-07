Brunch το Σάββατο: Τα 7 looks που θα κλέψουν όλα τα βλέμματα

Brunch-άκι το Σάββατο με στιλ

Μια από τις αγαπημένες συνήθειές μας πλέον είναι να πηγαίνουμε για brunch -όχι δεν είχαμε στο χωριό μας, αλλά μας αρέσει- και να καθόμαστε με τις ώρες στο τραπέζι με την παρέα μας πίνοντας από καφέ μέχρι κοκτέιλ και αναλύοντας την εβδομάδα που πέρασε, όπως και τα hot θέματα πάνω ένα πιάτο με pancakes ή croque madame.

Αυτές οι ατελείωτες έξοδοι μας χαλαρώνουν και μπορεί να ξεκινήσουν από τις 11:00 το πρωί και να τελειώσουν στις 19:00 το απόγευμα, αφού χάνουμε την αίσθηση του χρόνου. Σύμφωνα λοιπόν με τον χρόνο που θα περάσουμε στο brunch καλό θα είναι να έχουμε δημιουργήσει και ένα look, το οποίο μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι και νωρίς το βράδυ, να είναι άνετο εφόσον θα φάμε και πιούμε, αλλά να είναι και στιλάτο. Ακούγεται δύσκολο; Όχι, δεν είναι. Τα looks αυτά αποτελούνται από κομμάτια που έχεις σίγουρα στην ντουλάπα σου και απλά δε τους έχεις δώσει την πρέπουσα σημασία ή δεν τα είχες σετάρει σωστά. Ρίξε μια ματιά στην παρακάτω λίστα και κράτα σημειώσεις από τα 7 looks για το σαββατιάτικο brunch σου, που θα κλέψουν όλα τα βλέμματα και θα σε κάνουν να νιώσεις χαλαρή και στιλάτη!