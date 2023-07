6 καλοκαιρινά looks με φαρδιά παντελόνα που θέλεις να αντιγράψεις σήμερα

Τι πιο στιλάτο και κομψό από μια αέρινη παντελόνα; Δες τα πιο cool καλοκαιρινά looks και αντέγραψέ τα τώρα

Καλοκαίρι και στενό παντελόνι συνήθως δεν πάνε μαζί ή αν αντέχεις να φορέσεις αυτή την εποχή στενό παντελόνι, από εμάς ένα μεγάλο «μπράβο», είσαι σκληραγωγημένη. Σε γενικές γραμμές όμως τα στενά παντελόνια το καλοκαίρι αποφεύγονται λόγω ζέστης, ιδρώτα και της έλλειψης αυτής της ανάλαφρης αίσθησης, που αναζητάμε αυτή τη σεζόν. If there is no flow, then it’s a no! Και σε ποια παντελόνια στρεφόμαστε; Μα φυσικά στις φαρδιές και ανάλαφρες παντελόνες.

Οι παντελόνες ήταν από στην καρδιά μας από την εποχή της Coco Chanel και φοριούνται τόσο τον χειμώνα, όσο και το καλοκαίρι. Αυτή τη σεζόν όμως τις χαρακτηρίζουν τα ελαφριά υφάσματα, όπως το μετάξι, το λινό και το βαμβάκι. Η ικανότητά τους να μας ξελασπώνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, τις έχεις κάνει ακαταμάχητες και οι τρόποι σεταρίσματός τους είναι πάρα πολύ. Εμείς σου έχουμε στην παρακάτω λίστα τους 6 πιο cool τρόπους για να φορέσεις την φαρδιά παντελόνα σου αυτό το καλοκαίρι και να θέλουν να σε αντιγράψουν όλοι. Κράτα σημειώσεις και πειραματίσου!

1. Με column στράπλες top

2. Με tank top

3. Με bra top

4. Με t-shirt και φαρδιά ζώνη

5. Με γιλέκο

6. Με cottagecore top

