Cheap chic: 5 κομψά looks που φαίνονται ακριβά (χωρίς να είναι)

Δεν χρειάζεται να δώσεις το ένα σου νεφρό για να αγοράσεις ένα κομψό σύνολο

Όταν μιλάμε για μια γκαρνταρόμπα που είναι elevated, αλλά και κλασική, δυστυχώς το μυαλό μας πηγαίνει πάντα σε πανάκριβα κομμάτια, τα οποία πολλές φορές χρειάζονται 2 με 3 μισθούς για να αγοραστουν. Όχι, δεν χρειάζεται να συμβεί αυτό. Ο όρος quiet luxury, που μπήκε προσφάτως στη ζωή μας, αλλά δεν είναι καθόλου νέος, είναι αυτό ακριβώς για το οποίο μιλάει αυτή η γκαρνταρόμπα. Μιλάει για μια κομψότητα, που τραβάει τα βλέμματα, χωρίς να «φωνάζει» για προσοχή. Διαχρονικά κομμάτια με καλή ποιότητα, που μοιάζουν ακριβά, εκεί ακριβώς είναι το κλειδί.

Είναι ένας συνδυασμός που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα και σε βγάζει πάντα ασπροπρόσωπη. Φυσικά μπορείς να το πας το look και σε next level προσθέτοντας χρυσά κοσμήματα, κάποιο φουλάρι, κομψά slingbacks ή ακόμα και λεπτοκομμένα strappy σανδάλια. Εμείς σου έχουμε στην παρακάτω λίστα τα 5 looks που φαίνονται ακριβά χωρίς να είναι, μένοντας κομψά και updated. Κράτα σημειώσεις!

1. Co-ord set σε γήινα χρώματα

2. Γιλέκο και παντελόνι στην ίδια απόχρωση

3. Βερμούδα με δερμάτινη ανδρική ζώνη και λευκό t-shirt

4. Λευκό πουκάμισο και μαύρο σορτσάκι

5. Buttermilk μεταξωτό φόρεμα

