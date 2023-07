Τα social media «μίλησαν»: Τα 5 viral στιλ παπουτσιών για αυτό το καλοκαίρι

Μάθε ποια είναι τα πιο viral στιλ παπουτσιών αυτό το καλοκαίρι πριν ξεκινήσεις τις αγορές σου

Το καλοκαίρι έχει έρθει για τα καλά, η θερμοκρασία έχει «χτυπήσει» κόκκινο και ο καλύτερος τρόπος να γυρίσεις το look σου σε καλοκαιρινό είναι να ξεκινήσεις από τα παπούτσια. Κάθε χρόνο οι τάσεις στα παπούτσια διαφέρουν και για το 2023 υπάρχουν αρκετά νέα στιλ και μερικά που ήδη ξέραμε.

Ποιος όμως ο καλύτερος τρόπος να μάθεις τι είναι viral αυτή τη στιγμή στον κόσμο της μόδας, από τα social media; Ναι, οι πασαρέλες προτείνουν τα trends, αλλά αν τα social media δε τα εγκρίνουν τότε sorry, not sorry. Επίσης πολλές φορές τάσεις γεννιούνται μέσα από τα social media και οι οίκοι τις εξελίσσουν στην επόμενη σεζόν.

Εμείς λοιπόν ψάξαμε σε όλα τα social media -TikTok και Instagram- και βρήκαμε τα 5 viral στιλ παπουτσιών για αυτό το καλοκαίρι. Όλες τα έχουν φορέσει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το προσωπικό τους γούστο. Ρίξε με ματιά στην παρακάτω λίστα και δες επίσης μερικούς πολύ στιλάτους τρόπους να τα συνδυάσεις. Social media rules!

1. Η σικάτη, λεπτή πλατφόρμα

2. Η σαγιονάρα

3. Η διάφανη μπαλαρίνα είτε από δίχτυ, είτε από ύφασμα

4. Το λεπτοκομμένη strappy σανδάλι

5. Τα retro sneakers