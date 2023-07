Τζιν παντελόνι & λευκό πουκάμισο: Πώς να φορέσεις το πιο κομψό outfit της επόμενης σεζόν, σε κάθε ηλικία

Τι 30, τι 40, τι 50. Το τζιν παντελόνι με το λευκό πουκάμισο είναι εδώ για όλες μας

Ένα από τα πιο απλά, cool, αλλά και σικάτα outfits είναι το τζιν παντελόνι συνδυασμένο με το λευκό πουκάμισο. Ένα look που όσα χρόνια κι αν περάσουν, μένει αναλλοίωτο και κολακεύει όλες τις ηλικίες, ανάλογα με το στιλ του τζιν και το στιλ του πουκαμίσου. Σε βγάζει από τη δύσκολη θέση του «Τι να βάλω σήμερα;» πάρα πολλές φορές και την επόμενη σεζόν είναι μία από τις μεγαλύτερες τάσεις.

Εκτός από το quiet luxury που υπάρχει στο πίσω κείμενο ενός look με τζιν παντελόνι και λευκό πουκάμισο, οι σχεδιαστές αποφάσισαν πως αυτός ο συνδυασμός πλέον μπορεί να φορεθεί και σε λιγάκι πιο επίσημες εκδηλώσεις, με τα κατάλληλα αξεσουάρ φυσικά. Εμείς λατρεύαμε πάντα και εξακολουθούμε να λατρεύουμε αυτό το cool look, που συνδυάζει δύο από τα πιο βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας μας. Φυσικά και μπορείς να το φορέσεις και το καλοκαίρι με σανδάλια και μερικά κουμπιά ανοιχτά, όπως και το φθινόπωρο με το ανάλογο σετάρισμα. Στην παρακάτω λίστα θα δεις μερικά από τα αγαπημένα μας looks με τζιν παντελόνι και λευκό πουκάμισο για να εμπνευστείς και να ξαναβάλεις και εσύ το φρέσκο αυτό outfit.

