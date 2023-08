Styling tips: Πώς να φορέσεις τις over the knee μπότες το 2023

Οι μπότες πάνω από το γόνατο θα φορεθούν πολύ την επόμενη σεζόν

Μπορεί το 2019 οι over the knee μπότες να έφυγαν με κάπως άσχημο τρόπο από το προσκήνιο, αλλά αυτή τη σεζόν ήρθε η στιγμή τους. Τις είδαμε σε πάρα πολλές fw 2023 συλλογές, σε διαφορετικά χρώματα και υλικά. Ναι, το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2023 θα δούμε γύρω μας όσες over the knee μπότες δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ.

Υπάρχει μια στοιχειώδης διαφορά ανάμεσα στο πώς συνδυαζόταν η μπότα πάνω από το γόνατο τότε και τώρα. Τότε ήταν σχεδόν απαραίτητο να φορεθεί με ένα skinny παντελόνι και ένα oversized top, μαζί με μια τσάντα μεσαίου μεγέθους και ένα τεράστιο κασκόλ τυλιγμένο στον λαιμό. Επίσης είχε γίνει μεγάλο trend να τις φοράς με το φούτερ ή το πουλόβερ του αγοριού σου -ή και όχι- δηλαδή κάποιο εξαιρετικά oversized top. Από κάτω δεν φορούσες παντελόνι, ούτε φούστα, απλά άφηνες τα πόδια σου γυμνά. Αυτοί οι δύο τρόποι σεταρίσματος λοιπόν πέθαναν!

Το 2023 οι over the knee μπότες αλλάζουν στιλιστική προσέγγιση. Φαντάσου τις μπότες αυτές ως δεύτερο δέρμα, φορεμένες με έναν κομψό τρόπο, χωρίς να φαίνεται τόσο πολύ δέρμα. Καλό θα είναι να ενσωματώνονται χρωματικά σε ένα tonal σύνολο ή να ξεπροβάλουν μέσα από ένα βαθύ σκίσιμο φούστας ή φορέματος. Μη ξεχνας το καλσόν με την over the knee μπότα αυτή τη σεζόν θα είναι αχώριστοι φίλοι. Δες στην παρακάτω gallery μερικά από τα πιο hot looks με μπότα πάνω από γόνατο από τις fw 2023 συλλογές!