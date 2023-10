Βγάλε έξω τους ώμους σου - 6 σύγχρονοι τρόποι να φορέσεις off-shoulder top

Φόρεσε ένα στιλάτο off-shoulder top και βγάλε έξω τους ώμους σου (και ας είναι φθινόπωρο)

Οι ώμοι είναι ένα από τα πιο θηλυκά σημεία του σώματός μας. Χειμώνα, άνοιξη, φθινόπωρο ή καλοκαίρι το να αφήνεις ακάλυπτους τους ώμους δίνει ένα feminine touch στο σύνολό σου. Δεν έχει σημασία αν μιλάμε για φόρεμα ή για μπλούζα, αν είναι rib, βαμβάκι ή μαλλί, αρκεί να είναι σε στιλ off-shoulder.

Το συγκεκριμένο στιλ το προτιμούν όλες οι ηλικίες, αλλά είναι ιδιαίτερα αγαπητό από τις γυναίκες άνω των 40. Μπορεί σε ένα κατά τα άλλα «συντηριτικό» look, να προσθέσεις ένα off-shoulder top και αυτομάτως να του δώσεις την κομψότητα και τη θηλυκότητα που του έλειπε. Στην παρακάτω λίστα, με λίγη βοήθεια από τις «φίλες» μας στο Instagram, θα δεις 6 στιλάτα looks με off-shoulder top, ώστε να πάρεις ιδέες και να πειραματιστείς με τα δικά σου σύνολα. Have fun!