Christmas Essentials: Τα 4 must-have fashion items για τις εμφανίσεις των Χριστουγέννων

Η εορταστική περίοδος συνοδεύεται, εκτός των άλλων και από πολλές εξόδους, στις οποίες φυσικά και θέλουμε να εντυπωσιάσουμε



«Rockin' around the Christmas tree, At the Christmas party hop» τραγουδούσε η Μπρέντα Λι και όλος ο κόσμος λικνιζόταν στο ρυθμό της νέας αυτής χριστουγεννιάτικης μουσικής στα τέλη των 50’s. Εμείς ακόμα και σήμερα, 70 χρόνια μετά, λατρεύουμε τα vintage εορταστικά τραγούδια, στολίζουμε το δέντρο μας ακούγοντάς τα, περνάμε τα εορταστικά μας τραπέζια έχοντας σαν μουσικό χαλί αυτά τα τραγούδια και φυσικά χορεύουμε μέσα στο αυτοκίνητο με αυτά. Οι γιορτές μας ανεβάζουν τη διάθεση και την όρεξη για party, για εξόδους, για συναντήσεις με φίλους, χορό και άλλες τόσες όμορφες, χαρούμενες γιορτινές συναθροίσεις. Θέλουμε να βρισκόμαστε όσο γίνεται περισσότερο με κόσμο που αγαπάμε και να περνάμε καλά μαζί.

Σε όλες αυτές τις εξόδους ή ακόμα και στα καλέσματα στο σπίτι θέλουμε η ψυχολογία μας να αντανακλάται και στο σύνολό μας. Θέλουμε να εντυπωσιάσουμε, να λάμψουμε, να δημιουργήσουμε εικόνες και μερικές φορές ακόμα και να εμπνεύσουμε. Δεν χρειάζεται να φορέσουμε παγιέτες και στρας, ούτε να είμαστε ντυμένες μέσα στο κόκκινο και το πράσινο. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσθέσουμε 4 must-have items στην εορταστική γκαρνταρόμπα μας, τα οποία θα αναβαθμίσουν όποιο outfit κι αν επιλέξουμε. Η BOSS έχει τα κατάλληλα κομμάτια, τα οποία συνδυάζονται και μεταξύ τους, ώστε να δώσουμε την elevated πινελιά που τόσο θέλουμε.

Το floral top σε πλισέ τούλι. Δώσε την απαραίτητη σημασία σε αυτό το must have κομμάτι, διότι θα δώσει στα total black looks σου την πινελιά που τους έλειπε και θα ζωηρέψει κάθε σύνολο. Δοκίμασε να το φορέσεις μέσα από ένα μαύρο slip φόρεμα συνδυασμένο με ψηλοτάκουνα slingbacks ή ακόμα μέσα από ένα oversized blazer σεταρισμένο με tailored παντελόνι και ασημένια μποτάκια.

Το relaxed μαύρο φούτερ, με το logo. Αν θέλεις να επισκεφτείς ένα φιλικό σπίτι για μια χαλαρή βραδιά ή έχεις καλέσει μερικούς φίλους στο δικό σου για ζεστή σοκολάτα, τότε ένα φούτερ θα σε βγάλει από τη δύσκολη θέση. Είναι όσο casual χρειάζεται και με το ανάλογο styling γίνεται εορταστικό-τατο. Φόρεσέ το λοιπόν με ένα μπορντό παντελόνι και ένα λευκό πουκάμισο από μέσα ή με ένα ασημένιο κολάν και ψηλές χριστουγεννιάτικες κάλτσες.

Το εξάγωνο σατέν τσαντάκι. Καμία εμφάνιση δεν είναι ολοκληρωμένη, αν δεν έχουμε μαζί μας και μια τσάντα. Φυσικά και ο κανόνας «η τσάντα να είναι ασορτί με τα παπούτσια και τη ζώνη» έχει καταργηθεί εδώ και πολλά χρόνια, οπότε οι επιλογές μας είναι άπειρες. Ανάλογα με το προσωπικό σου στιλ μπορείς να σετάρεις αυτό το εξάγωνο βραδινό τσαντάκι με φόρεμα, κοστούμι, maxi φούστα ή ακόμα και τζιν παντελόνι. Αν και έχει ασημένια αλυσίδα, δε σε σταματάει τίποτα από το να φορέσεις χρυσά κοσμήματα.

Η μπορντό καπιτονέ τσάντα. Το μπορντό είναι το απόλυτο χρώμα της χρονιάς και φυσικά extra εορταστικό, αλλά απείρως πιο αριστοκρατικό από το κόκκινο. Μια μπορντό τσάντα μπορεί να δώσει την stylish, αλλά και γιορτινή νότα που λείπει από το look σου σε χρόνο μηδέν. Συνδυάζεται εξαιρετικά με μαύρο, ασημένιο, μπλε σκούρο και γήινα χρώματα.