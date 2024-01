Πώς να φορέσεις το γκρι tailored παντελόνι τον χειμώνα του 2024

Το γκρι tailored παντελόνι είναι ένα must κομμάτι της σεζόν

Όπως έχουμε ξαναπεί τα βασικά κομμάτια και τα κομμάτια που μας βοηθούν να «χτίσουμε» τα looks μας είναι στο προσκήνιο και απολαμβάνουν πολλές τιμές. Το λευκό t-shirt ή το καμηλό παλτό είχαν πάρα πολλά χρόνια να ζήσουν τέτοιες ένδοξες στιγμές. Ένα ακόμη κομμάτι που θεωρείται στο φάσμα των βασικών, χωρίς να είναι όμως, είναι το γκρι tailored παντελόνι.

Το γκρι tailored παντελόνι το είδαμε πάρα πολύ το 2023 και συνεχίζουμε να το βλέπουμε και το 2024. Δεν μας συντροφεύει μόνο στην εργασία μας, όπως ήταν το σύνηθες, αλλά και στις βραδινές μας εμφανίσεις και σε πιο casual στιγμές. Μπορεί να σεταριστεί με φούτερ, με παγιέτες, με lingerie, με bra top, με t-shirts, πραγματικά σχεδόν με τα πάντα και αναλόγως το styling να δημιουργήσει το σωστό σύνολο για την κατάλληλη περίσταση. Στην παρακάτω λίστα εμείς ψάξαμε και βρήκαμε 9 σύγχρονα και στιλάτα looks, ώστε να πάρεις έμπνευση για τα δικά σου και να σκεφτείς «out of the box» όσον αφορά στο γκρι tailored παντελόνι. Κράτα σημειώσεις!

