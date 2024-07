Τα αξεσουάρ που δε θα βγάλεις από πάνω σου όλο το καλοκαίρι

Υπάρχουν 5 αξεσουάρ που θα αναβαθμίσουν κάθε σου σύνολο

Με το καλοκαίρι να είναι στην ακμή του, έχουμε ήδη αποφασίσει ποια θα είναι η «στολή» μας για αυτή τη σεζόν. Όταν λέμε «στολή» εννοούμε τα 5-6 κομμάτια, που τα φοράμε συνεχώς, σε διάφορες περιστάσεις και μας έχουν βολέψει πάρα πολύ. Τα περισσότερα από αυτά τα κομμάτια βέβαια είναι από τη βασική μας γκαρνταρόμπα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι ιδιαίτερα και σύγχρονα, αλλά περισσότερο κομψά και διαχρονικά. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να στιλιζάρουμε αυτά τα σύνολα και να τα φέρουμε στη σύγχρονη μεριά της μόδας; Μα να συνδυάσουμε τα must αξεσουάρ της σεζόν!

Αυτό το καλοκαίρι υπάρχουν τα κλασικά αξεσουάρ, που τα βλέπουμε κάθε χρόνο και θα δώσουν μια βαρύτητα στο look μας, αλλά υπάρχουν και τα must αξεσουάρ του ss2024, τα οποία μπορούν να αναβαθμίσουν και το πιο βασικό σύνολο. Ρίξε μια ματιά στην παρακάτω λίστα και μάθε ποια είναι αυτά τα 5 αξεσουάρ και δημιούργησε τα δικά σου summer looks. Κράτα σημειώσεις!

1. Οι πέρλες σε κοσμήματα

2. Τα μεταξωτά μαντήλια

3. Οι ψάθινες τσάντες

4. Τα βραχιόλια σε στιλ χειροπέδας