Minimal σύνολα που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη το φθινόπωρο

Τα αγαπημένα minimal looks του φθινόπωρου

Είτε είσαι minimal τύπος, είτε όχι, δεν μπορείς να αρνηθείς την κομψότατη εικόνα που προκύπτει όταν συνδυάζουμε κλασικά κομμάτια μεταξύ τους ή με μερικά λιγάκι πιο μοντέρνα σε μονοχρωμία. Είναι διαχρονική, extra στιλάτη και αν κάνεις το σωστό συνδυασμό αξεσουάρ, γίνεται εντελώς φρέσκια και μοντέρνα. Μην αφήσουμε και ασχολίαστο το γεγονός ότι τα ρούχα φαίνονται πολύ πιο ακριβά, από όσο πραγματικά είναι.

Μπορείς να δοκιμάσεις να δημιουργήσεις μια ντουλάπα με βασικά χρώματα και κομμάτια που συνδυάζονται μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο θα φοράς ό,τι έχεις και όταν πακετάρεις για διακοπές, θα σου είναι όλα πολύ πιο εύκολα. Μη χαλάς φαιά ουσία χωρίς λόγο. Ναι, όταν ντύνεσαι με minimal τρόπο μόνο να κερδίσεις έχεις. Less is more άλλωστε και ο μινιμαλισμός έχει αγαπηθεί σφόδρα.

Αν θέλεις λίγη έμπνευση για τα δικά σου μινιμαλιστικά σύνολα αυτό το φθινόπωρο, τότε ρίξε μια ματία στην παρακάτω λίστα και πάρε ιδέες από τις «φίλες» μας στο Instagram. Κράτα σημειώσεις!

Τα minimal looks του φθινοπώρου: