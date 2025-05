5 τρόποι να υιοθετήσεις την ανανεωμένη boho αισθητική την άνοιξη -Για δυναμικές και ρομαντικές εμφανίσεις

Η boho αισθητική έρχεται άκρως ανανεωμένη και μοντέρνα

Από τότε που παρουσίασε τη Φθινοπωρινή Ready-to-Wear Collection 2024 η Chloé, η κομψή boho αισθητική επιστρέφει κάθε σεζόν δυναμικά- και με τον καλύτερο τρόπο.

Η boho αισθητική ήταν στα high της στα '00s, αλλά αν υπάρχει μια εμβληματική φιγούρα που μπορεί να θεωρηθεί σύμβολο της αισθητικής αυτής, αυτή δεν είναι άλλη από τη Jane Birkin, η οποία στις δεκαετίες μεταξύ ΄60 και ΄70, έδωσε έμπνευση με το ανεπιτήδευτο, ρομαντικό στιλ της.

Η boho αισθητική έχει μια ανεμελιά και έναν χαρακτήρα που δύσκολα να μην γοητεύσει τις γυναίκες της μόδας, αυτή τη φορά όμως, όπως συμβαίνει και με κάθε τάση που επανέρχεται, τα boho vibes έρχονται άκρως ανανεωμένα και μοντέρνα, με τα items που πρωταγωνιστούν στις τάσεις του σήμερα να «παντρεύουν» τον δυναμισμό και τον ρομαντισμό και να μοιάζουν σαν να βγήκαν από το ατελιέ της Chemena Kamali.

Χαρακτηριστικά μποέμ στοιχεία όπως δαντέλα, βολάν, κροσέ, σουέτ και κρόσσια εξακολουθούν να είναι in, η σύγχρονη εκδοχή, ωστόσο, δεν περιλαμβάνει αταίριαστα prints ή λουλούδια. Αντίθετα, το κάποτε μαξιμαλιστικό στιλ της boho αισθητικής που έχει ως στόχο να αποπνέει μια χαλαρή, αβίαστη και ανέμελη αύρα, είναι στην πραγματικότητα αρκετά κομψό και πια θα δεις απαλούς τόνους και υφές. Η απλότητα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και η κομψότητα και ο ρομαντισμός το ίδιο.

Σχεδιάστριες επίσης όπως η Isabel Marant και η Stella McCartney, έχουν βάλει τη δική τους υπογραφή στην ανανεωμένη boho αισθητική του σήμερα και στις συλλογές διάφορων brands φαίνεται πως αναβιώνει το boho στιλ, άλλωστε, την άνοιξη αλλά και το καλοκαίρι του 2025 η boho αισθητική θα συνοδεύσει τις πιο iconic εμφανίσεις μας, από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Πώς θα υιοθετήσετε την ανανεωμένη boho-chic αισθητική όμως αυτή την άνοιξη;

Μια αέρινη φούστα

Ένα βασικό συστατικό για να πετύχεις την boho-chic εμφάνιση είναι να βεβαιωθείς ότι οτιδήποτε φοράς έχει κίνηση και ρευστότητα. Γι' αυτό μια μίντι φούστα με κίνηση βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Μπορείς να τη φορέσεις ενσωματώνοντας άλλες υφές, όπως ένα κασμιρένιο τοπ και ένα denim bomber jacket.





Φόρεμα μάξι με βολάν

Με μια αβίαστη ροή και μια έξτρα δόση θηλυκότητας, ένα μάξι φόρεμα με βολάν είναι η επιτομή του boho. Επέλεξε ένα see- through λεπτό ύφασμα για επιπλέον ανάλαφρο στιλ και για να ολοκληρώσεις το look, κράτησε μια τσάντα hobo ή μια με κρόσια.





Διπλή ζώνη

Ένα εύκολο κόλπο όσον αφορά το boho look είναι να συνδυάσεις vintage ζώνες. Ο συνδυασμός δύο διαφορετικών τύπων ζωνών πάνω από ένα outfit είναι ένας απλός τρόπος για να προσθέσεις boho vibes στην εμφάνισή σου και μην ξεχνάς πως αυτή η στιλιστική επιλογή βρίσκεται και στις τοπ τάσεις του σήμερα.

Getty Images

Μάξι φούστα με δαντέλα

Ένα ακόμα κλασικό χαρακτηριστικό του boho στυλ είναι οτιδήποτε είναι φτιαγμένο από δαντέλα. Η δαντέλα είναι ένα ύφασμα που δίνει φυσική και αιθέρια αίσθηση και μπορεί εύκολα να φορεθεί με layerings. Συνδυάστε μια ανοιχτόχρωμη δαντελένια μάξι φούστα με ένα τοπ και ένα denim γιλέκο για μια ρομαντική boho και άνετη εμφάνιση.

Getty Images

Ξύλινες πλατφόρμες

Ένα από τα πιο viral κομμάτια της ανανεωμένης boho αισθητικής είναι οι ξύλινες πλατφόρμες( σκεφτείτε εκείνες της Chloé) .Συνδύασε οποιοδήποτε wideleg τζιν με ξύλινες πλατφόρμες ή clogs ή δοκίμασε μια maxi φούστα ή φόρεμα και απογείωσε κάθε εμφάνισή σου.